高雄確診最多 陳其邁：慢上慢下符合戰略目標

高雄今天單日確診全台最高。市長陳其邁說，策略是讓疫情慢上慢下，目前符合戰略目標，估高原期還有7到10天；即起住宿型長照機構員工確診，將送防疫旅館，避免宿舍群聚。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增9232例確診個案，全台最高。高雄市政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，其中有39例是境外移入、系統重複通報及改判，整體相對昨天略減400例左右。

陳其邁說，4月多就提出策略，讓疫情慢慢上來慢慢下去，希望保存醫療量能、降低死亡重症、建立群體免疫，目前走向跟戰略目標一致；今天盛行率達7.81%，評估高原期約還有7到10天，才會逐步往下。

至於高雄市醫療量能，陳其邁說，每天專家會議會盤點各醫院急診、加護、專責病房狀況與人力配置，如果調度上有困難，衛生局會進行協調控管，近期雖然每天有近萬確診，今天專責病房還是有52.1%空床；且高雄市有加碼發給專責病房醫護人員每班新台幣1000元補助，希望給予最大支持。

陳其邁指出，高雄市住宿型長照機構目前現有員工或住民確診，會由指定專責醫院進場進行專案管理，立刻給藥，降低中重症比例，並要求院內進行分艙分流。

但針對有員工、照服員確診情況，為了避免回到宿舍再造成群聚，即起將送到一般型或加強型防疫旅館隔離，紓緩機構分艙分流壓力，落實防疫管理措施；費用與機構內用的快篩試劑，都由市府負責。

端午連假最後一天，媒體詢問遊客人潮是否受疫情影響，連假後確診是否會增加。陳其邁說，去年端午因逢三級警戒，所以今年人潮比去年多了3成，但端午節當天人流、車流約比今年清明連假少了28%；接下來幾天則預期維持每天約1萬人確診。

高雄近日陸續開設兒童疫苗接種站，市府表示，近日兒童疫苗大型接種站共接種1萬3700多人，隨到隨打有約2000人；明天也將繼續進行校園接種，目前兒童疫苗施打率已達7成。

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