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醫療量能夠但人力吃繄 台中衛生局長：現在就是高峰期

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展今指出，台中目前每天的確診案例在8千至1萬2千人之間浮動，現在就是疫情高峰期。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展今指出，台中目前每天的確診案例在8千至1萬2千人之間浮動，現在就是疫情高峰期。圖／台中市政府提供

台中市衛生局長曾梓展今指出，台中目前每天的確診案例在8千至1萬2千人之間浮動，現在就是疫情的高峰期，醫療量能足夠，且隨時調整，未來疫情若更為吃緊，目前屬「輕症但有風險」的住院觀察者，還可以調整至加強防疫旅館，或有提供醫療的檢疫替代所。

他表示，台中市專責病床有1624床，尚可用還有684床，占42%；兒童專責病床167床，還有43床可用，而兒童加護病房有23床，尚有5床可用，而且台中目前並無中重症的兒童。傳說有某醫療中心有兒童待床情形，經查也並無此事，只有一名輕症兒童收治住院。

但是曾梓展也坦言，雖然病床床，但因為有些醫療人力也確診，大家輪班工作，壓力很大，因而目前人力是吃緊的，感謝他們即使是假日也都沒有休息。

曾梓展也表示，國高中第三劑BNT疫苗從上個月30日開打，原定到本月24日結束，但目前會提前到20日打完，有10萬8千92人，目前已打完1萬5千973人，施打率14.78%。

新冠肺炎 COVID-19 台中市

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