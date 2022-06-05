新北恩恩錄音帶爭議 蘇貞昌：孩子都是我們心頭的寶貝
行政院長蘇貞昌今天上午參觀台北國際書展，足足逛了兩個多小時、十多個攤位和展區。媒體問及對新北市拒絕提供染疫病逝兒童恩恩爸爸錄音檔的看法，蘇貞昌表示，「孩子都是我們心頭的寶貝，而一個小生命的消逝，讓人深感遺憾和痛苦」，父母一定最想知道真相。希望地方衛生局或消防局能夠讓孩子爸爸媽媽趕快取得。
媒體問蘇貞昌，怎麼看新北拒絕提供恩恩爸錄音檔之事。「孩子都是我們心頭的寶貝，而一個小生命的消逝，讓人深感遺憾和痛苦，他的父母親一定最想知道真相。」他表示，在恩恩的爸爸、媽媽要求下，指揮中心、1922立刻提供相關資料；對於地方衛生局或消防局橫向聯繫需要的資料，也希望能都給恩恩的父母趕快取得。
確診者死亡火化爭議，地方政府和殯葬業者希望中央可以訂出明確的規範、避免爭議。媒體也問蘇貞昌對此事的看法。蘇貞昌表示，「對於任何生命的消失，我們都痛感不捨。」相關的處理方法希望能夠照規定，如果溝通還有需要進一步，則請指揮中心和地方政府、業者多多溝通。
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