台東49歲男確診死亡 有慢性病史、未施打過新冠疫苗
台東縣政府今天指出，中央公布台東新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡個案，為49歲男性，未接種過疫苗，有慢性病史。
台東縣政府發布新聞稿指出，台東新增672名COVID-19確診個案，其中601例戶籍或居住地分在台東、71例為縣市醫院通報。目前台東累積確診個案1萬6952人。
台東縣衛生局指出，縣內1身障機構監測期滿無新增個案列為結案，目前仍有6養護、1身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件。
台東縣衛生局表示，新增18例群聚確診個案，包括養護機構8人、身障機構1人及監所9人，將持續安排定期採檢匡列，協助機構落實感染管制措施。
台東縣衛生局指出，今天新增38名學生確診，目前校園疫苗施打站持續進行，除了身體不適、居家隔離期間和確診3個月內還不行接種外，提醒符合接種資格學生盡快完成疫苗施打，增加保護力。
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