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確診個案輕重症分流 屏東專責病房空床率33%

中央社／ 屏東縣4日電

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中南部確診數增加，屏東縣政府衛生局長施丞貴表示，屏東專責病房空床率為33%，將依照中央規範陸續開床。

根據屏東縣政府衛生局統計，專責病房總床數302床、空床97床；統計至4日上午10時，加強型防疫旅館總房數228間、空房數則為106間；另外，居家照護人數為8566人。

施丞貴告訴中央社記者，屏東專責病房空床率為33%，將依照中央規範陸續開床。另外，中央規範高屏為同一醫療區域，若遇重症病患，縣內無法收治，則可透過高屏REMOC協助跨區轉高雄收治。

施丞貴說，依照中央確診個案分流原則辦理，目前採居家照護者97.34%、加強型防疫旅館0.84%、集中檢疫所0.21%，住院則占1.61%。後續將加強督導各醫院，住院個案依原則辦理，以提高專責病房週轉率及空床數，如有困難情形，衛生局將協助溝通。

新冠肺炎 COVID-19

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