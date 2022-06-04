各縣市確診數跌破萬例 中南部疫情一週內達高峰
指揮中心發言人莊人祥表示，今天本土新增6.8萬例略降，且各縣市病例數都跌破萬例，疫情呈現「北降、南升」趨勢，估中南部疫情將於一週內達到高峰，強調會持續關注醫療量能。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，國內新增6萬8118例本土病例，比昨天略降，且全台各縣市確診數都跌破萬例，連先前疫情最嚴峻的新北市都僅增9820例。
指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪表示，目前國內疫情呈現北降、南升趨勢，預期中南部疫情將於一週內達到高峰。
據統計，全台專責、負壓病房共1萬4115床、空床6201床、空床率43.9%，其中台北區41.9%、北區50.4%、中區43.8%、南區25.4%、高屏區51.2%、東區55.9%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4070床、空床率52.3%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2227床、空床率47.8%。
莊人祥說，南區空床率之所以略低，主要是有些醫院的專責病床還沒開滿，導致量能略為吃緊，會請南區的醫院儘快加開，預計還能再增2位數病床量，相信後續隨疫情趨緩，病床量能可望逐步緩解，未來若病床開滿但仍有需求，會再視情況予以協助，也會了解各醫院是否落實輕重症分流。
據統計，昨天共開6076人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5119人份、默沙東「莫納皮拉韋」957人份，今年以來累計開立約12萬6842多人份，包括10萬1973人份倍拉維及2萬4869人份莫納皮拉韋。
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