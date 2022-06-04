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中重症死亡雙新高！本土+68118例 中重症+496 死亡+152

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中重症死亡雙新高 本土+68118例 中重症+496 死亡+152

聯合報／ 記者許政榆沈能元／台北即時報導
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。

指揮中心表示，今日新增之68,118例本土病例，32,043例男性，36,053例女性，22例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(9,820例)、高雄市(9,657例)、台中市(9,511例)、桃園市(6,926例)、台南市(5,631例)、台北市(5,228例)、彰化縣(4,475例)、屏東縣(2,737例)、新竹縣(1,949例)、苗栗縣(1,719例)、新竹市(1,551例)、雲林縣(1,407例)、南投縣(1,308例)、宜蘭縣(1,212例)、嘉義縣(1,129例)、基隆市(1,024例)、花蓮縣(1,019例)、嘉義市(738例)、台東縣(672例)、澎湖縣(194例)、金門縣(185例)、連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至6月1日，死亡日期介於5月18日至6月1日。

指揮中心說，今日新增33例境外移入個案中，28例男性，5例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國3例、泰國1例、調查中29例。入境日介於今年6月2日至6月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,541,783例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,203,202例排除)，其中2,342,794例確診，分別為13,131例境外移入、2,329,609例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2,815例COVID-19死亡病例，其中2,800例本土，個案居住縣市分布為新北市1,086例、台北市625例、台中市160例、高雄市127例、桃園市118例、基隆市113例、台南市91例、彰化縣89例、屏東縣68例、宜蘭縣66例、花蓮縣62例、雲林縣38例、台東縣32例、南投縣30例、新竹縣24例、嘉義市及苗栗縣各21例、嘉義縣18例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
擴大提供快篩對象。圖／指揮中心提供
擴大提供快篩對象。圖／指揮中心提供
快篩販售情形。圖／指揮中心提供
快篩販售情形。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
藥物領用。圖／指揮中心提供
藥物領用。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為6萬8118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。圖／指揮中心提供

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