台東某婦人確診死亡 未打COVID-19疫苗曾罹癌症

台東縣政府今天表示，台東1名49歲女子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡，她無接種COVID-19疫苗紀錄，有癌症病史。

台東縣政府發布新聞稿指出，台東縣今日新增911例本土確診個案，其中819例戶籍或居住地分在台東、92例為外縣市醫院通報。目前台東縣累計本土確診個案1萬6334人、居隔者2345人。

台東縣衛生局表示，今日縣內1養護機構監測期滿無新增個案列為結案，目前縣內仍有6養護、2身障、2兒少、6監所、2醫院發生群聚事件。其中6間監所中有2個監所今天新增16名受刑人確診，截至今日6間監所累計有76名受刑人確診。

另外，中央今日也公布台東1確診個案死亡病例，為49歲女性、無接種疫苗紀錄，有癌症病史。

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