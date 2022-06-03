本土確診增7.6萬例、142死 7個月大男嬰哮吼重症

疫情指揮中心宣布，今天新增7萬6517例COVID-19本土病例，409例中重症當中有142人死亡，一名7個月大男嬰因哮吼症釀重症住院，另一名20多歲男子則因路倒送醫發現確診，住院數天病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增7萬6517例本土病例，中重症個案增409例，其中142例死亡；另增47例境外移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至6月2日，本土輕症、無症狀個案累計216萬3916例、占99.7%，中症累計4393例、占0.2%，重症累計2144例、占0.1%。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，今天新增142例本土死亡個案，年齡介於20歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中134例有慢性病史、67例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有79人。

莊人祥指出，最年輕死亡個案為20多歲男性，有免疫疾病病史，從未接種過疫苗，日前路倒送醫，經篩檢才發現確診，同時診斷有肺炎及中風，5月21日住院、31日過世，死因為COVID-19合併免疫疾病。

重症方面，莊人祥說，今天新增1例兒童重症病例，為年僅7個月大的男嬰，沒有慢性病史，個案於5月27日發燒、28日出現呼吸喘症狀，緊急送往急診，經診斷為哮吼，由於血氧濃度較低、X光也顯示有兩側肺炎，目前正使用類固醇、瑞德西韋藥物治療，為國內第3例兒童哮吼的重症個案。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計31例，15例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、3例哮吼，1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有13人死亡，其中5名合併腦炎、2人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡。

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