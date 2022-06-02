指報案電話涉多方個資 新北消防局：可專人送恩恩爸聽取

新北消防局今晚說，報案電話涉及其他案件個資，受限政府資訊公開法、通訊保障法，無法提供「恩恩」爸爸錄音檔，但可派專人隨時送錄音檔供恩爸聽取比對。

中和區2歲男童在這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情，為首例確診後轉重症，經雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。男童的父親日前在臉書Facebook貼文要求還原「消失81分鐘」真相，今天到市府取得其申請的資料、譯文，但未獲得錄音檔，也未現場聽。

新北市府消防局長黃德清今晚告訴中央社記者，119為報案電話，本來就有報案方、受理方，以及同時間報案者其他人的個資，與1922行政客服電話性質不同；因此，依照恩爸申請的錄音內容，提供逐字譯文共約12頁，若有質疑內文可提供聽取錄音、比對。

黃德清說，無法提供錄音檔拷貝帶回，主要是政府資訊公開法第18條有敘明，政府資訊屬於「公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者」，應限制公開或不予提供。

黃德清說，報案電話屬業務機密，且同時間也有其他的報案電話會在錄音裡，涉及其他救災救護案件的地址、身分等個資，且具有無法切割性，故不宜公開，也都受到通訊保障及監察法的規範。

黃德清說，過去119報案電話、電磁記錄、監視器等，若有需要司法調查時，會經程序提供檢調；至於陳情案都是請當事人到現場聽取，但無法攜離或錄音，多數縣市政府119作法皆如此。新北消防局並沒有不給聽，恩爸的目的是要瞭解真相，隨時可提供專人送達聽取。

新北市副市長劉和然下午舉行疫情說明會時表示，市府絕對尊重當事人權利；為讓「恩恩」爸爸真正瞭解全貌，先做出報案電話逐字稿，但提供聲音檔的要求，消防局勤務中心有其規範。

劉和然說，市府可提供報案電話聲音檔，提供比對譯文；恩爸表達無法一次聽這麼多，要多聽幾次；市府承諾只要恩爸有需要，任何時間、地點，都會專人送達聲音檔，提供當場聽並比對逐字稿。不管林先生要聽幾次，只要有需要就會專人送達。

他說，若需衛生與消防局長親自說明，連續假期也會去新竹解釋當時疫情狀況、疫情規範、送醫條件等背景。至於恩爸另外所需要補充的資料，只要符合政府資訊公開法可以提供的，市府會務實、依法補充。

「恩恩」的爸爸林先生，下午在市民廣場接受聯訪表示，只提供報案紀錄的譯文不合理，沒有聲音檔比對，怎知是否漏掉關鍵字。通話內容不涉及危害公眾利益，「隱私權到底有何考量，真的不懂」。

林先生說，市府今天提供的資料包括，其妻子與消防局通話時間與順序、消防局與衛生局間聯繫記錄、消防局尋找送醫醫院的紀錄、消防局救護車派遣記錄，但沒有提供錄音原始檔，也無法拷貝帶走聲音檔。

至於為何今天不聽錄音檔，他說，看到文字記錄他妻子報案呼喊求救、說明孩子的病況愈來愈差，都會很難受，更何況現場聽錄音檔，相信任何人都無法聽下去。今天是不歡而散，整個過程公道自在人心。

民主進步黨籍新北市議員張志豪下午在市府市民廣場接受聯訪表示，市府拖這麼多天都不願意正面回應喪子之痛的父親，不提供錄音檔，讓外界只感受到市府的心態可議；讓人懷疑中間出了問題，請盡快解釋清楚，給當事人一個真相。

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