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新北市府首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

新北未提供119報案錄音檔 恩恩爸爸：無法理解

中央社／ 新北2日電
恩恩爸林姓父親今前往新北市政府，盼能親自取得通聯紀錄及內容。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影
恩恩爸林姓父親今前往新北市政府，盼能親自取得通聯紀錄及內容。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影

新北市確診過世2歲童「恩恩」的父親林先生今天下午表示，追查「關鍵81分鐘」，新北市府指提供其妻子向119報案的5通通聯紀錄譯本，但並未提供聲音檔只能現場聽取，他無法理解。

林先生今天親自到新北市府領取所申請的資料，市府提供相關通聯紀錄、橫向聯絡，及恩恩爸爸所要求其妻子與119通話內容紀錄的逐字譯文。

林先生下午離開市府後，2時30分回到市民廣場接受媒體聯訪表示，市府只有提供文字資料，但他要親自拿取的119到案錄音檔，顯然市政府「有聽沒有懂」。

林先生表示，今天親自到市府後，仍然無法拿到新北市府消防局提供的錄音檔，且消防局專員說詞為，報案內容有消防局人員聲音的聲紋、也涉及個人資料保護法，只要他想要聽錄音內容，消防局可隨時服務提供聽取，對照譯文是否有錯誤。

他認為，已經取得中央1922的錄音檔案，也很乾脆就取得，為何無法取得新北市府119的報案錄音檔案，「同樣有聲紋的問題，這不合理」，他取得對話記錄錄音譯文，需要消化整理，也不知道是否真假或有誤差，這也是他最關心的「消失的81分鐘」可提供還原當初報案內容，尋求事實。

林先生說，新北市府宣稱已經準備好資料了，為何無法提供聲音檔案，在申請書中也有提到要「抄錄、複製」，這2個重點都無法提供，怎會是提供好了。

林先生說，在提供資料中也顯示，當時消防局聯繫中和區衛生所、衛生局協調「恩恩」送醫的衛福部雙和醫院，花了將近30分鐘的時間，他質疑是否合理。以當時的確診病例數就已經這樣子了，現在新北市如何應付上萬的確診病例數。

他表示，「你們都覺得沒有錯，那問題究竟在哪裡」。其中有失聯20分鐘，還有費時間找醫院，當下急症、重症兒童要如何處置。且當時妻子已報案告知「恩恩」的症狀狀況，為何不符合緊急送醫原則與指引，當時無法派車的理由卻要家屬承擔後果。

林先生說，提供的譯本也欠缺消防局當時回電給妻子的譯本、消防局橫向聯繫衛生局的通話譯本、消防局找到可以送醫醫院的譯本，消防局不提供聲音檔案的作法，令他無法理解。

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