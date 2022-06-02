6歲腦癌女童恐延誤治療？ 鄭文燦：協助列為舊案

桃園有一位父親昨在臉書粉專「咪咪與小搗蛋」提及6歲女兒潘盈希罹患DIPG腦癌4期，正在進行硼中子捕獲治療，5月13日確診也做了視訊看診，卻因為通報失誤，醫院認定確診日是30日，必須再隔離，擔心錯過治療時機。桃園市長鄭文燦今表示，將認定為舊案，不會延誤醫療行為。

潘盈希去年9月出現肢體動作異常的狀況，醫生診斷罹患第4期腦癌。由於腫瘤長在腦幹，無法手術切除，只能以電療、 口服藥物、標靶藥物、臨床實驗等方式抑制腫瘤的擴大，控制病情。

潘盈希做了30次的化療，因病情改善，醫生同意她出院，但也告知可能只剩1年的時間。她父親昨在臉書粉專「咪咪與小搗蛋」提及6歲女兒潘盈希罹患DIPG腦癌4期，正在進行硼中子捕獲治療。

父親指出，5月13日確診也做了視訊看診，卻因為通報失誤，醫院認定確診日是30日，必須再隔離，擔心錯過治療時機。鄭文燦今視察桃園巨蛋體育館大型接種站受訪，表示將認定為舊案，不會延誤醫療行為。

鄭文燦說，這位6歲的女童是有其他的疾病需要住院治療，因此在第一時間就安排到榮總去住院，感謝榮總的醫療團隊，後續的治療也做得相當的準備。

因為衛生局已經協助判定為舊案，5月13號的舊案，因此入院的PCR就算是有驗出陽性，這個是屬於確診後陰陰陽陽的階段，並不會當作是確診個案，因此後續的醫療方案仍然可以推動，感謝衛生局以及榮總在第一時間就做了最快的安排。

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