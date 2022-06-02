快訊

強尼戴普官司還沒結束！安珀赫德證實上訴「法官解讀錯誤」

土石流淹沒鐵軌列車緊急剎車 宜蘭龜山大里段單線通行

新北市府首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6歲腦癌女童恐延誤治療？ 鄭文燦：協助列為舊案

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
針對6歲腦癌女童確診案，桃園市長鄭文燦今表示，將認定為舊案，不會延誤醫療行為。圖／桃園市政府提供。
針對6歲腦癌女童確診案，桃園市長鄭文燦今表示，將認定為舊案，不會延誤醫療行為。圖／桃園市政府提供。

桃園有一位父親昨在臉書粉專「咪咪與小搗蛋」提及6歲女兒潘盈希罹患DIPG腦癌4期，正在進行硼中子捕獲治療，5月13日確診也做了視訊看診，卻因為通報失誤，醫院認定確診日是30日，必須再隔離，擔心錯過治療時機。桃園市長鄭文燦今表示，將認定為舊案，不會延誤醫療行為。

潘盈希去年9月出現肢體動作異常的狀況，醫生診斷罹患第4期腦癌。由於腫瘤長在腦幹，無法手術切除，只能以電療、 口服藥物、標靶藥物、臨床實驗等方式抑制腫瘤的擴大，控制病情。

潘盈希做了30次的化療，因病情改善，醫生同意她出院，但也告知可能只剩1年的時間。她父親昨在臉書粉專「咪咪與小搗蛋」提及6歲女兒潘盈希罹患DIPG腦癌4期，正在進行硼中子捕獲治療。

父親指出，5月13日確診也做了視訊看診，卻因為通報失誤，醫院認定確診日是30日，必須再隔離，擔心錯過治療時機。鄭文燦今視察桃園巨蛋體育館大型接種站受訪，表示將認定為舊案，不會延誤醫療行為。

鄭文燦說，這位6歲的女童是有其他的疾病需要住院治療，因此在第一時間就安排到榮總去住院，感謝榮總的醫療團隊，後續的治療也做得相當的準備。

因為衛生局已經協助判定為舊案，5月13號的舊案，因此入院的PCR就算是有驗出陽性，這個是屬於確診後陰陰陽陽的階段，並不會當作是確診個案，因此後續的醫療方案仍然可以推動，感謝衛生局以及榮總在第一時間就做了最快的安排。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

桃園市警察局長提前退休 警政署發布許錫榮升任

視察接種站 鄭文燦：發放唾液快篩讓學童、家長都安心

鄭文燦視察快篩試劑發放現場 慰勉工作人員辛勞

增開大型兒童疫苗接種站 鄭文燦今上午視察巨蛋體育館

相關新聞

桃園腦癌女童確診延遲通報 莊人祥曝可能原因

桃園一名6歲女童罹患罕見DIPG腦癌4期，正在和病魔搏鬥，目前正在進行硼中子捕獲治療，不過女童5月13日確診新冠肺炎，因...

中央曝致死率比鄰國低？柯文哲：太早統計 會死還沒死

中央流行疫情指揮中心5月31日公布統計，台灣Omicron致死率每百萬人0.2，和其他國家比沒有特別高，北市議員鍾沛君今...

新北市首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

中和2歲男童恩恩案延燒，恩恩父親今日到新北市府索取相關資料。新北市消防局長黃德清表示，市府決定讓恩恩父聽取通聯紀錄的錄音...

端午節指揮中心明天停開記者會 陳時中：吃粽子吧

前衛生署長楊志良號召「八百壯士」到指揮中心外抗議政府「瀆職、貪腐」，更說指揮中心草菅人命。對此，指揮中心指揮官陳時中表示...

7964確診者住院中 陳時中：雙北略降、其他地方略升

今新增7萬6967例本土確診個案，醫療量能持續緊繃，全國專責及負壓病床總床數1萬4033床，空床數6069床，空床率43...

病歿+144例 9歲童快篩陰嘔吐、語無倫次確診亡

國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。