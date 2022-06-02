病歿+144例 9歲童快篩陰嘔吐、語無倫次確診亡
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症個案包括413例中症、291例重症。死亡個案年齡介於未滿10歲至90多歲，135人具有慢性病史、90人未接種滿三劑疫苗、78人超過80歲。
其中，一名九歲男童於家中死亡。羅一鈞表示，個案本身有橫隔膜疝氣，已經康復。由親戚照顧，5月28日出現嘔吐症狀、29日下午送醫前一小時，由照顧者發現個案出現語無倫次、意識不清的情形，緊急由119送醫，到院時已無生命跡象。個案快篩陰性但PCR陽性，急救30分鐘無效死亡，行政相驗死因為心肺衰竭及新冠肺炎確診。
羅一鈞表示，這名個案從嘔吐到過世僅短短的兩天，但沒有其他發燒或呼吸道等症狀，死因沒有辦法明確研判是新冠病毒導致的肺炎、腦炎或是其他症候群所引起，但因為相驗有新冠肺炎確診，因此歸於新冠死亡個案。
不過好消息是，腦炎個案除五例死亡外，其餘十人都已不須使用呼吸器病況穩定。目前兒童累計30例，包含腦炎15例、肺炎六例、敗血症二例、哮吼二例、腦腫瘤共病一例、家中死亡四例；死亡個案增至13例。
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