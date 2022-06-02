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病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

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病歿+144例 9歲童快篩陰嘔吐、語無倫次確診亡

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
羅一鈞表示，中重症個案包括413例中症、291例重症。死亡個案年齡介於未滿10歲至90多歲。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，中重症個案包括413例中症、291例重症。死亡個案年齡介於未滿10歲至90多歲。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症個案包括413例中症、291例重症。死亡個案年齡介於未滿10歲至90多歲，135人具有慢性病史、90人未接種滿三劑疫苗、78人超過80歲。

其中，一名九歲男童於家中死亡。羅一鈞表示，個案本身有橫隔膜疝氣，已經康復。由親戚照顧，5月28日出現嘔吐症狀、29日下午送醫前一小時，由照顧者發現個案出現語無倫次、意識不清的情形，緊急由119送醫，到院時已無生命跡象。個案快篩陰性但PCR陽性，急救30分鐘無效死亡，行政相驗死因為心肺衰竭及新冠肺炎確診。

羅一鈞表示，這名個案從嘔吐到過世僅短短的兩天，但沒有其他發燒或呼吸道等症狀，死因沒有辦法明確研判是新冠病毒導致的肺炎、腦炎或是其他症候群所引起，但因為相驗有新冠肺炎確診，因此歸於新冠死亡個案。

不過好消息是，腦炎個案除五例死亡外，其餘十人都已不須使用呼吸器病況穩定。目前兒童累計30例，包含腦炎15例、肺炎六例、敗血症二例、哮吼二例、腦腫瘤共病一例、家中死亡四例；死亡個案增至13例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
兒童疫苗7大接種站隨到隨打。圖／指揮中心提供
兒童疫苗7大接種站隨到隨打。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增144例死亡個案、413例中重症個案。死亡和中重症個案雖未破新高，但再度新增一例兒童死亡個案，為一名九歲男童於家中死亡。圖／指揮中心提供

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