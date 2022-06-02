要往下了嗎？醫師估：今天或明天就是台南、高雄確診高峰

指揮中心昨(1)日公布新增88,247例本土個案，最高數字都出現在六都，其中新北市14,894例、臺中市11,511例、高雄市11,499例、桃園市9,568例、臺南市7,634例、臺北市7,480例。台灣整體疫情處在高原期，單日未破10萬確診，醫師沈政男預估6月2日、3日就是「台南、高雄這波疫情的高峰」。

沈政男醫師1日晚間在臉書分析疫情趨勢，他說，這波疫情從北北基桃開始，加起來占了八成新增案例，於是帶著全台曲線往上攀升；到了5月17日與18日，北北基桃紛紛到達了高峰，台北高峰約1.1萬，而新北為2.8萬；這時台北染疫人口不到百分之六，但新北已經超過百分之八。

沈政男表示，「高雄的曲線就是慢了台北十四天，至於形狀與高峰數目幾乎是一樣」，因此，他推估6月2日，就是高雄的高峰了，頂多是6月3日，因為，台北就是如此。

至於這波高原期會持續多久？沈政男表示，「從5月18日開始算起，約14天」。因為，中南部曲線慢了14天；當北北基桃高峰後14天，「換中南部到達高峰，就是高原結束的那一天」，因為，接下來大家都會往下走了。

沈政男更指出，「其實這三天全台加總起來，已經低於上周前三天了，這是高原開始崩毀的徵兆，曲線其實已經正在準備往下走了」。他更預估，十天後，高雄的新增將降到七千多，因為，四天前的台北就是如此。

網友回響熱烈，「讚讚，終於快要往下走了，天佑台灣」、「感謝醫師天天發文」。也有人怕怕，「南部可能會再高一點，因為在南部，還是看到在門口不戴口罩的」、「台北人潮已經又開始陸續出現了」、「數字繼續上升中，讓那些以為疫情要逐漸過去的人瞬間期待落空。目前疫情仍處於單一病毒起伏期。等到下一個變種病毒成為主流，之前得過的又會重新感染，疫情又會復燃達到高峰，如此起起伏伏、周而復始、沒完沒了。」

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