中市府累計逾千人確診 盧秀燕：採分艙分流辦公

台中市政府截至5月31日已有1078人確診，其中包含11名官員，市議員質疑是否落實防疫或影響市政。台中市長盧秀燕表示，台灣疫情高漲，不應苛責確診者，市府採分艙分流辦公。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨籍台中市議員楊典忠指出，依據市府人事處統計，截至5月31日市府已有1078人染疫，確診人數不斷增加，近半個月更倍增成長，質疑市府分艙分流辦公，是否有落實。

楊典忠指出，市府的疫情不斷延燒，自4月底的府會餐敘，造成2副市長、6名局長確診，導致教育文化委員會、交通地政委員會業務質詢時，副市長、局長缺席，近日，財政、農業、主計處3官員先後確診，確診官員已達11人，是否是另條感染鏈？他沒有要獵巫確診者，憂心影響市政進度。

盧秀燕表示，這是台灣整體問題，總統府有450名員額，有140人確診，而台中市政府有4萬多名員工，有1078人確診，台灣疫情高漲，不應該過度苛責確診者，有誰願意確診，應該有同理心。

盧秀燕指出，市府辦公採分艙分流方式，主計處長確診是因家人染疫而被感染，副市長、局長應邀議會出席餐會確診，現在把確診者影射為趁機休假，太缺乏同理心。

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