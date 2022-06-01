兒童死亡再增2例 最小個案1個月大男嬰在家死亡
國內今天新增240例新冠肺炎中重症個案、122例死亡個案。其中，死亡個案出現兩例兒童個案，皆於家中死亡，包括一例最小個案，為一個多月大男嬰。另外，也新增一名兒童重症個案，為九歲多男童，併發腦炎仍在住院治療中。
指揮中心說，醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案年齡介於0歲至90多歲，115人有慢性病、84人未接種滿三劑疫苗、71人超過80歲以上。
其中，一名一個多月大男嬰本身早產，有肺部疾病，其同住家人確診。個案於5月24日發燒但未就醫，5月25日上午家人發現個案沒有反應、昏迷，有缺氧發紫的情形。由警察陪同到醫院採檢PCR陽性並確認無生命跡象，經過司法相驗診斷為新冠病毒感染及呼吸衰竭死亡。
另一名為印尼籍五個月大女嬰，由母親友人照顧。5月14日發燒，自行服用退燒藥，15日發現女嬰已昏迷，有缺氧發紫情形，送醫已無生命跡象，經過行政相驗，死因為感染新冠肺炎合併心肺衰竭。這案在照顧部分還有通報社政、警政處理，目前先根據行政相驗結果列為新冠肺炎個案。
另外，240例中重症個案，包括136例中症、104例重症。其中，一例9歲男童，無慢性病史。5月29日發燒至39至40度，快篩陽性，並且出現抽搐和意識變化。家長帶到急診懷疑腦炎，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、抗癲癇藥等藥物治療，於一般病房治療無使用氧氣，生命徵象穩定，還在住院治療中。
目前兒童重症累計29例，包含腦炎15例、肺炎六例、敗血症二例、哮吼二例、腦腫瘤共病一例、家中死亡三例；死亡個案增至12例。
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