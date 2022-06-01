新北確診最高峰落在5/18 疫情趨緩穩定
新北市府今天表示，以COVID-19每日新增確診趨勢圖，7日平均數病例數觀察，新北疫情最高峰位於5月18日，目前雖趨緩穩定，但擔心民眾強化活動拉高確診，提醒民眾仍注意防疫。
新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議今天上午舉行，衛生局長陳潤秋在會中報告，目前快篩陽判定確診案例的百分比持續居高；專責病房占床率為62.1%，總照護人數累計43萬餘人；全人口的第3劑接種涵蓋率為66.29%。
市長侯友宜表示，新北市450萬人口為全台最高，因此，本土病例確診數也是全國最高。他說，依照新北市新增確診趨勢圖觀察，在5月13日至27日的疫情高原期中，5月18日為最高峰，1天2萬7230人確診。
侯友宜說，以7日平均數觀察，目前新北疫情已慢慢趨緩及穩定，但仍要持續觀察民眾強化活動時，要注意確診數是否上升，仍提醒民眾要落實防疫，不能掉以輕心。
他表示，新北居家關懷中心仍要照顧每1名確診個案，尤其，中重症患者。開放國境後，也將面臨許多相關防疫議題，盼望中央與地方的溝通能順暢，讓基層執行防疫時可以同心齊力。
疫情快報
▪【疫情專題】5月31日新增本土80,656例、境外移入49例 確診死亡90例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言