快訊

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

汪小菲認一時衝動做了「最後悔的事」 致歉：不再打擾熙媛生活

專責醫事人員津貼 高市加碼1000元

中央社／ 高雄31日電

高雄市長陳其邁今天宣布，高市專責病房醫事人員特別津貼6月1日起至7月底，除中央補助的1萬元，市府再加碼1000元。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，專責病房、隔離病房及家護病房的醫事人員，包括醫師、護理師、放射人員、感染管制人員，原本中央給予每日或每班、每月補助津貼新台幣1萬元，高市府將於6月1日起至7月底，再加碼補助新台幣1000元。

外界關心兒童疫苗施打，6月1日起指揮中心協助地方政府設置5歲至11歲兒童疫苗7大接種站。陳其邁感謝中央協助，可隨到隨打更方便，高雄接種站設在高雄展覽館，均已布置準備好。為減少排隊時間，前往接種站前可先上網預約。

教育局長謝文斌說，針對5歲至11歲兒童，目前莫德納及輝瑞兒童疫苗在校內、外的施打率約44%，希望6月8日前完成輝瑞兒童疫苗施打。依高市府最新統計，5～11歲人口數15萬4760人、高市國小校園257間，累計接種人數6萬8361人。

今天高雄疫情部分，衛生局簡任技正潘炤穎說，扣除33例境外移入、重複通報轉銜案件，今天新增10347例本土個案，快篩陽性判定確診者達約94%最多。負壓隔離及專責病房空床率55.7%，加強型防疫旅館空床逾8成，量能充足。

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁

延伸閱讀

柯文哲批「中央兒童接種站」白痴命令 陳其邁：歡迎都來不及

少尉徐大鈞殉職 父曾臉書留言「以你為榮」

6月1日入主高雄市黨部 許智善：沒有蜜月期

藍營議員要求振興經濟 陳其邁：加大力道做好準備

相關新聞

估中南部下周頂峰 柯文哲：雙北疫情往下「7月中應會解封」

今天本土新增8萬656例，其中台北市新增6707例確診，台北市長柯文哲先前表示，台北市已進入疫情高原期，柯今天赴議會總質...

疫情持續延燒 總統府新增5確診

本土疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府新增5名確診案例，包括4名總統府員工及1名憲兵，該名憲兵因於休假期間...

剛從WHA返國 王婉諭PCR陽性：居隔單結束日期居然空白

時代力量立委王婉諭日前參與我國立委視導團前往世界衛生大會（WHA），27日返國。她今中午發文指出，還沒收到落地PCR採檢...

屏東+ 2960連假前再寫新高 5-6歲兒童疫苗12診所開打

屏東縣今天新增2960例本土新冠肺炎確診個案，端午連假前，單日確診逼近三千再寫新高。為加速疫苗接種，落實防疫，屏東縣政府...

竹縣+2064例 關西醫療機構群聚感染爆140例確診

新冠肺炎本土確診案例，新竹縣連二天降至1千多人，今天新增2064例，確診人數稍增，總計男性969位及女性1095位。近期...

中和童父要通聯紀錄 新北：今會跟家屬聯繫

新北中和2歲童恩恩父親昨深夜再度發文，指他們不要「回應」，盼新北市府承諾給予完整紀錄來釐清真相。新北副市長劉和然表示，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。