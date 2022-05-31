專責醫事人員津貼 高市加碼1000元
高雄市長陳其邁今天宣布，高市專責病房醫事人員特別津貼6月1日起至7月底，除中央補助的1萬元，市府再加碼1000元。
陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，專責病房、隔離病房及家護病房的醫事人員，包括醫師、護理師、放射人員、感染管制人員，原本中央給予每日或每班、每月補助津貼新台幣1萬元，高市府將於6月1日起至7月底，再加碼補助新台幣1000元。
外界關心兒童疫苗施打，6月1日起指揮中心協助地方政府設置5歲至11歲兒童疫苗7大接種站。陳其邁感謝中央協助，可隨到隨打更方便，高雄接種站設在高雄展覽館，均已布置準備好。為減少排隊時間，前往接種站前可先上網預約。
教育局長謝文斌說，針對5歲至11歲兒童，目前莫德納及輝瑞兒童疫苗在校內、外的施打率約44%，希望6月8日前完成輝瑞兒童疫苗施打。依高市府最新統計，5～11歲人口數15萬4760人、高市國小校園257間，累計接種人數6萬8361人。
今天高雄疫情部分，衛生局簡任技正潘炤穎說，扣除33例境外移入、重複通報轉銜案件，今天新增10347例本土個案，快篩陽性判定確診者達約94%最多。負壓隔離及專責病房空床率55.7%，加強型防疫旅館空床逾8成，量能充足。
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