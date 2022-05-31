台東+866 群聚感染再增105確診 校園確診持續增加
台東縣今日新增866名確診者，724名民眾戶籍或居住地分在台東、142名為外縣市醫院通報。今日機構群聚案總計新增105個案，目前台東縣累計確診個案 13770人、居隔者 1990 人。台東縣確診者住院收治人數為96人、加強版集中檢疫所為57人、居家照護人數有4520人，而今日無死亡案例。
台東縣衛生局表示，縣內有6養護(1機構經7天隔離無新增個案今日結案)、2身障、5間監所、2醫院、2兒少(今日新增1兒少)機構發生群聚事件。兒少機構部份今日新增3個案，其中新增兒少安置機構群聚案，為機構內2位不同行政單位員工各自確診，目前相關接觸者採檢皆為陰性，並已開始居家上班暫停進入機構，將持續監測機構工作人員7天。
養護機構部分，今日新增70人確診，57住民隔離中陽轉、13員工確診；矯正機關新增32人，皆為工作人員；身障機構與醫院本日無新增。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。
校園疫情部分，台東縣今日則新增確診145生、21師，累計共2426生、298師。
台東縣政府專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼生，於明起2天晚間6點至9點，在寶桑國中活動中心，開設BNT疫苗快打站，線上登記延長至今(5/31)天晚間9點。預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app，額滿為止。
▪【疫情專題】5月31日新增本土80,656例、境外移入49例 確診死亡90例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言