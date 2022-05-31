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台東+866 群聚感染再增105確診 校園確診持續增加

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣今天新增866確診。記者卜敏正／翻攝
台東縣今天新增866確診。記者卜敏正／翻攝

台東縣今日新增866名確診者，724名民眾戶籍或居住地分在台東、142名為外縣市醫院通報。今日機構群聚案總計新增105個案，目前台東縣累計確診個案 13770人、居隔者 1990 人。台東縣確診者住院收治人數為96人、加強版集中檢疫所為57人、居家照護人數有4520人，而今日無死亡案例。

台東縣衛生局表示，縣內有6養護(1機構經7天隔離無新增個案今日結案)、2身障、5間監所、2醫院、2兒少(今日新增1兒少)機構發生群聚事件。兒少機構部份今日新增3個案，其中新增兒少安置機構群聚案，為機構內2位不同行政單位員工各自確診，目前相關接觸者採檢皆為陰性，並已開始居家上班暫停進入機構，將持續監測機構工作人員7天。

養護機構部分，今日新增70人確診，57住民隔離中陽轉、13員工確診；矯正機關新增32人，皆為工作人員；身障機構與醫院本日無新增。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

校園疫情部分，台東縣今日則新增確診145生、21師，累計共2426生、298師。

台東縣政府專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼生，於明起2天晚間6點至9點，在寶桑國中活動中心，開設BNT疫苗快打站，線上登記延長至今(5/31)天晚間9點。預約網址：https://wecanhelp.ttpush.app，額滿為止。

台東縣明天開設兒童BNT快打站。記者卜敏正／翻攝
台東縣明天開設兒童BNT快打站。記者卜敏正／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 台東

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