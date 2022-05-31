脫口罩還有得等 陳時中：成本小、效益高手段
指揮中心昨天宣布防疫措施維持，民眾還得繼續戴著口罩，但紛紛期盼可解除戴口罩的一天。指揮中心指揮官陳時中表示，這是成本最小、效益相當高的手段「口罩這件事先維持啦！」
外界推估國內疫情十天可離開高原期，但死亡率卻持續攀升。陳時中表示，很多國家Omicron疫情已發展到一定程度，國內才發展到一半，無法以此推論台灣的死亡率特別高。
以目前統計來看，新冠發生率國內每10萬人有46.2人染疫，韓國為227.9人、日本37.3人、香港108.6人、紐西蘭153.8人、新加坡111.7人；Omicron死亡率則是國內每百萬人有0.2人死亡、韓國2.4人、日本0.6人、香港8.3人、紐西蘭1.4人、新加坡0.6人。許多國家都已走到疫情尾聲，台灣還處於疫情中斷，比較不見得合理，不過以目前來看，台灣並未比較高。
至於今天90例死亡個案中，發病到死亡中位數為五天，三天內死亡占38％、4至7天占28%、大於七天占34%；羅一鈞說，其中有三位就醫採檢，但結果於死後出爐。
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