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嘉縣增1145人確診 出生僅4天也中鏢

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣兒童疫苗接種率全國第一。圖／嘉縣府提供
嘉義縣兒童疫苗接種率全國第一。圖／嘉縣府提供

嘉義縣今增1145人確診，其中有症狀141人，無症狀1004人，年齡介於4天-100歲，10歲以下85人，70歲以上113人。累計全縣10歲以下染疫幼童1737人，70歲以上1283人。目前居家隔離1353人，輕症居家照護6793人。全縣5-11歲學童16413人完成接種，接種率81.6%，無不良反應。

嘉義縣強化急重症病床整備，全縣專責病床達284床，其中加護病房30床、小兒加護病房13床，各醫院輕重症分流，開設防疫門診、設置兒童綠色通道、進駐集中檢疫所等，基層診所更配合居家照護和診斷用藥一條龍服務。

衛生局長趙紋華指出，嘉義縣新冠肺炎盛行率2.66％全國最低。疫情已進入社區流行期，為保全醫療量能，落實輕重症分流，將以老人和小孩中重症預防為首要核心。目前已擴充20%專責病床，目前全縣有284床，其中加護病房30床、小兒加護病房13床。

另，5月16日起已開放3大類對象接種第4劑，分別為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

衛生局呼籲以上對象只要第3劑接種滿5個月，就可以到合約院所或衛生所接種第4劑，加強保護力，相關接種訊息請上嘉義縣衛生局網站查詢。

嘉義縣今增1145人確診，10歲以下85人。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今增1145人確診，10歲以下85人。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今增1145人確診，其中以民雄191人最多。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今增1145人確診，其中以民雄191人最多。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫情盛行率2.66%全國最低。圖／嘉縣府提供
嘉義縣疫情盛行率2.66%全國最低。圖／嘉縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

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