立委陳歐珀確診 強調在家隔離服務不中斷

本土疫情近日有趨緩跡象，指揮中心也鬆口邊境有鬆綁可能，讓人猜測此波疫情是否即將降溫。精神科醫師沈政男推測，本周接下來還有「3個全台可能高峰點」，整體加總可能與上周相近，到了下周數字會下降，但將進入「死亡高峰」。

2022-05-31 11:52