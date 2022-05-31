立委陳歐珀確診 強調在家隔離服務不中斷
宜蘭縣籍立委陳歐珀今天在臉書發文證實，自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），強調在家隔離、服務不中斷，也呼籲民眾注意自身健康。
陳歐珀表示，昨晚回家後覺得喉嚨有點不舒服，快篩陰性，當時以為只是最近太操勞，沒放在心上；但今天早上又預防性快篩，呈淡淡陽性反應，已請辦公室員工清消，自己在家隔離。
疫情快報
▪【疫情專題】5月30日新增本土60,042例、境外移入61例 確診死亡109例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言