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立委陳歐珀確診 強調在家隔離服務不中斷

中央社／ 宜蘭縣31日電
立委陳歐珀。記者戴永華／攝影
立委陳歐珀。記者戴永華／攝影

宜蘭縣籍立委陳歐珀今天在臉書發文證實，自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），強調在家隔離、服務不中斷，也呼籲民眾注意自身健康。

陳歐珀表示，昨晚回家後覺得喉嚨有點不舒服，快篩陰性，當時以為只是最近太操勞，沒放在心上；但今天早上又預防性快篩，呈淡淡陽性反應，已請辦公室員工清消，自己在家隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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