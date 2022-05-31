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高峰已過疫情趨緩？醫曝新增確診數下降時間：將進入「死亡高峰」

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分析新冠疫情，認為新增數下周將下降，但死亡人數會達到高峰。 示意圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）
醫師分析新冠疫情，認為新增數下周將下降，但死亡人數會達到高峰。 示意圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）

本土疫情近日有趨緩跡象，指揮中心也鬆口邊境有鬆綁可能，讓人猜測此波疫情是否即將降溫。精神科醫師沈政男推測，本周接下來還有「3個全台可能高峰點」，整體加總可能與上周相近，到了下周數字會下降，但將進入「死亡高峰」。

醫師沈政男昨（31日）在臉書發文分析疫情，認為接下來還有3個全台可能高峰點，就是周二到周四，到了周末、周一照例會下降，整周加總跟上周數字接近，到下周就會往下周，然而「下周將是死亡數目最高的一周」。

沈政男參考香港、新加坡和南韓的數據，指出死亡高峰皆是落後新增高峰一周，因此台灣的死亡高峰會發生在6月10日左右，此後就會往下走，但因「曲線形成了7天一個循環」，所以用一周平均來算較準確。至於此波疫情的死亡人數，將「到6月10日時的累積死亡人數乘以2倍」，大約就是了。

他也坦言想不透為何中症數字會節節升高，猜測可能是染疫族群來到比較衰弱的老人，改變了中症比例。沈政男認為，目前死亡率來到萬分之7，還是有很大機會降低死亡人數，最重要的就是「高高齡抗病毒給藥」，可以將每日開藥人數特別切出80歲以上比例，用這種「刀口上的用藥」來挽救更多高高齡長者。

沈政男進一步分析台灣疫情數據，表示北北基桃為共同生活圈，其染疫人數全都在5月18日達到高峰，代表R值相當接近。其染疫人口比例為基隆超過9%、新北超過8%、台北與桃園都沒有超過7%，因此「染疫比例在7-9%，甚至不到7%，曲線就會折彎下來」，依此推測中南部疫情發展，「台南與高雄在本周四，最慢下周四，就會出現高峰」。

他也發現六都的高峰出現在染疫比例6.5%至8.5%，代表當全台染疫比例到13%至17%時，疫情就可能探底。沈政男強調「是探底，不只是緩解」，同時也提醒單一縣市不會出現高原，新增數字出現高原是因為各縣市疫情發展有快慢之分，加總起來峰峰相連，形成持續高度。

新冠肺炎 COVID-19

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