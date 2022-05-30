新北增確診1萬668人 市府擬6月1日正式說明疫情走勢

新北今天新增COVID-19確診本土病例1萬668人，市府下午召開COVID-19記者會表示，預計6月1日以7日平均數比較，包括快篩陽等同確診占比等數據，正式對外說明目前新北疫情趨勢。

新北市副市長劉和然、衛生局副局長高淑真、衛生局發言人高詩琪今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，並公布新增確診1萬668人，居家隔離列管中3萬1359人、居家照護執行中12萬2681人。

劉和然說，新北市這幾天疫情變化從最高新增確診1萬9000餘人到今天的1萬出頭，仍要審慎評估是否因為假日效應，預計在6月1日正式以7日平均數比較進行完整說明，包括快篩陽等同確診占比等，都有相關統計。

媒體詢問，中和區有2歲男童在4月中旬因確診重症搶救仍不幸死亡，男童父親在臉書發文盼還原真相。

對此，衛生局發言人高詩琪指出，這起事件讓染疫兒童緊急送醫治療被重新檢視討論，中央隨即召集台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會等專家學者，訂定COVID-19-6兒童確診病例就醫警訊表徵與送醫條件，提供家長在焦急等待中有所判斷和依循。

高詩琪說，當時中央也同步放寬居家照護、居家隔離、居家檢疫者的就醫交通方式，緊急就醫以119為主，輔助方式可依衛生局規劃或指示，利用防疫車隊、親友接送、自行前往等方式處理。

劉和然表示，此個案讓大家都很難過，這是國內首例併發敗血症致腦幹腦炎，從中央到地方都非常重視，憾事發生也讓第一線醫護同仁備受衝擊，收到家屬的政府公開資料申請書後，會依規定及家長需求回應。

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