刷牙、開車都累！Omicron恐釀嚴重後遺症 患者渾身無力「無法自己上廁所、擦屁股」

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聯合新聞網／ 綜合報導
Omicron可能伴隨著強烈的後遺症，醫師呼籲染疫者最好確實治療及休養。圖為日本民眾行經藥妝店。 歐新社
Omicron可能伴隨著強烈的後遺症，醫師呼籲染疫者最好確實治療及休養。圖為日本民眾行經藥妝店。 歐新社

新冠肺炎疫情持續延燒，近來國外研究發現，有許多患者在感染Omicron病毒之後，都出現倦怠感強烈的症狀，甚至可能會嚴重影響生活作息，呼籲民眾要提高警覺，不可輕易忽視。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，過去曾治療多達4000位染疫後遺症患者的醫師平畑光一，指出雖然每個人的症狀不盡相同，但有許多染疫患者，都不約而同出現了「倦怠感」的狀況。且其倦怠的強烈程度，和感冒後的疲累感有著天壤之別。

平畑舉例，有患者因為倦怠感的關係，沒有辦法好好捧著碗喝味噌湯，只好拿吸管來喝。也有人開車時沒辦法好好握方向盤、或者連刷牙都感到疲累、以及感覺自己像是被皮帶綑綁的狀況。更有人因此連普通走去廁所都有困難，被迫必須包著尿布行動，且上完廁所之後，還得要親人幫忙擦拭屁股。

平畑表示，許多論文研究都證明，即使確診者無症狀，也可能會產生強烈的後遺症。特別是二、三十歲的年輕世代，不少人後遺症都有「重症化」的傾向。從全世界的統計數據來看，女性的後遺症者又比男性高出1.5倍，且就算是強壯的體育選手，都曾有過因為後遺症，導致危及性命的案例。

平畑以自己接觸過的患者觀察，認為在確診之後，放任症狀不管的患者，似乎較為容易產生後遺症。因此他呼籲民眾在染疫後，一定要想辦法治好症狀，且兩個月內保持充足的靜養，不要過於勉強自己。

雖然有研究顯示，有高達85％的患者，後遺症會持續一年以上。不過平畑認為這個現象，有慢慢在改善的趨勢，而且許多專家仍持續努力研究和開發新藥，因此保持鎮定，別讓自身的病情加劇，才是面對疫情最重要的心態。

Omicron可能伴隨著強烈的後遺症，醫師呼籲染疫者最好確實治療及休養。圖為東京街頭民眾。 美聯社
Omicron可能伴隨著強烈的後遺症，醫師呼籲染疫者最好確實治療及休養。圖為東京街頭民眾。 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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