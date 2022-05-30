男子抱怨在急診室久候 高醫：忙救未滿週歲重症兒

男子在臉書表示28日晚間到高醫附醫看診，急診室人不多卻等候多時。院方說明，當時急診室收治未滿1歲的確診重症兒花較多心力，因此請輕症患者耐心等候，後續都有完成處置。

男子在臉書「爆料公設二社」發布照片表示，28日晚間帶父母到高雄醫學大學附設中和紀念醫院看診，凌晨在急診室聽到有女子懷抱嬰兒哀號「救救我的孩子」，現場不到20人在等候，卻沒有醫護處置。

高醫小兒急診科主任陳泰亨今天出面說明，28日晚間在小兒急診室，約有20名小兒病患等候看診，晚間8時許119送來不到1歲確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的兒童，有呼吸窘迫、可能需要插管情況，屬重症個案，急診室處理這個個案就花了比較多時間、心力。

陳泰亨說，現場有跟家屬說明，輕症病患會等候比較久一點，請大家耐心等待，當晚也有將現場的病患都做完善處置，沒有出現醫療延誤、耽誤病情情況。

爆料男子指出，他和父母晚間7時40分到院，歷經6個多小時等待，量血壓血氧、醫生電話問診、照X光、拿藥，每個動作至少間隔一小時，現場老人家居多，等候期間也沒有任何人來招呼或關心父母身體狀況，質疑醫院為什麼讓病人等那麼久。

貼文引發網友熱議，有人認為醫院人力不足；也有人祝男子雙親早日康復。有網友則力挺醫護，認為醫護也是人，急診室外看起來人不多，但裡面可能還有其他病患，也可能醫護正在急救其他重症患者，認為輕症民眾應多利用視訊看診，不要去擠急診室。

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