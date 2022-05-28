今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治
指揮中心今公布，新增中重症408例（包括293例中症、115例重症），及127例死亡個案，雙雙創新高，今年本土確診死亡數累計破千例。死亡個案包括2名兒童，為5歲男童及6歲男童，死因分別為肺炎併呼吸衰竭及腦腫瘤併神經性休克。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5歲男童有肌肉系統疾病，5月17日出現腿痛、昏厥，後續發現肺炎、腦水腫，5月19日過世，死因肺炎呼吸衰竭過世。
羅一鈞表示，6歲男童則是新個案，本身無慢性病史，5月8日因出現嘔吐、腹痛，低燒，到急診就醫時採檢確診，5月9日意識改變、抽搐、缺氧，於加護病房治療，原本懷疑是腦炎，但5月10日經過電腦斷層檢查，發現小腦腫瘤壓迫腦幹，導致腦水腫，經切片結果為惡性腫瘤，不幸於5月21日過世，死因嚴重神經性休克。
羅一鈞表示，目前兒童確診累計10例死亡，包括5例腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡、1例共病（腦腫瘤）。
羅一鈞表示，今新增1名兒童重症，為台中的7歲男童，有先天性代謝性疾病，5月24日發燒到39.1度，間歇性抽搐15分鐘，眼球及走路偏右、步態不穩，經急診PCR陽性，後續出現意識昏迷，一度懷疑腦炎，有插管住進加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，5月27日已拔管移除呼吸器，目前還在病房觀察，病況改善。
羅一鈞表示，目前兒童確診個案累計20例重症，9腦炎、6肺炎、2敗血症、1哮吼、1家中死亡、1腦腫瘤。
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