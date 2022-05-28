快訊

竹北新生年年超額 鄰近鄉鎮卻等無人 教育奇觀怎發生？

德州小學槍擊案 11歲女童抹血裝死逃過一劫

郭彥均「很多孩子都走了」遭出征！凌晨緊急道歉籲「善待醫療」聲量飆千筆

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:Facebook／郭彥均

文／姜雅馨

隨著國內疫情不斷延燒，許多藝人紛紛發文給醫護人員加油打氣，近日男星郭彥均也在臉書透露「疫情真的擴散很嚴重」，甚至與醫護友人的對話中驚見「看到這多孩子就這樣走」，讓前桃園市議員王浩宇主動整理相關資料提報給CDC，從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可見當日隨即引發750筆網路討論聲量，有一派網友出征郭彥均臉書質疑「公眾人物講話要負責任」，不過也有另一派網友表示「相信你的本意是純粹的良善」、「本來就該重視醫療問題」，27日郭彥均也緊急刪文道歉，強調原本用意是為關懷醫護人員，也衝上逾6,780筆聲量高峰。

「郭彥均」通告藝人網路口碑排行榜

▲「郭彥均」位居網路溫度計的通告藝人網路口碑第81名。

image source：《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2022/02/26~2022/05/26）

「郭彥均『很多孩子走了』」近兩日聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

郭彥均與醫護友人對話惹議！王浩宇：已主動整理資料提報給CDC

郭彥均昨（26）日在臉書透露醫護友人邊講電話邊掉淚，「她說她不曾看過我們的醫療是這樣的狀況，染疫的重症的每個人他們都想救，每失去一個人他們都是無比痛苦，因為生命不該這樣結束」，也呼籲大家不要群聚、做好防疫社交距離，「人類最終會戰勝病毒的，但是過渡時期真的要好好防疫，好好愛護珍惜我們的每一位醫護人員，因為他們真的撐得太辛苦了！」

image source:翻攝Facebook／郭彥均

不過從郭彥均與醫護友人的私訊截圖可見該醫護友人對話內容驚見「天天都在病房救人，小孩越來越慘」、「他說他行醫以來最慘的日子，看到這多孩子就這樣走」、「染疫不是他們的錯，他們也在救你，只是病人太多，他們也快撐不住」等字句，引來王浩宇關切「我對如此嚴重的狀況非常重視，已經主動整理相關資料提報給CDC，希望指揮中心能儘速查出是哪所醫院，提供該醫院必要協助與資源」。

王浩宇表示郭彥均說明情況已提報給CDC

image source:Facebook／王浩宇

郭彥均27日凌晨緊急刪文道歉！聲明文章用意「關懷醫護人員」

對此郭彥均也緊急在今（27）日凌晨刪文道歉，坦言心情受到影響，「昨天早上我和醫護朋友先是文字對話，然後因為文字傳達太慢我們直接通話，她希望我可以寫一篇文章，呼籲大家如果有去醫療院所的朋友，可以善待我們的醫療人員，不要帶有情緒或是口出惡言之類的狀況發生」。

郭彥均

image source:Facebook／郭彥均

他也說明對話截圖中「看到這多孩子就這樣走」並非是指單位知情不報或隱匿疫情，「說這句話是她的轉達不是她說的，她想跟我形容的是現在醫療的狀況，希望我來呼籲善待醫療而已，而截圖中轉達的數字指的就是指揮中心公布的數字」，對於造成恐慌與誤會郭彥均也深感抱歉，強調針對的話題是「關懷醫護人員」，並沒有單指哪一間醫院、哪一個單位。

郭彥均

image source:Facebook／郭彥均

郭彥均刪留言與文章理由曝光！允諾：日後發文會更加謹慎

郭彥均文末也解釋刪除留言原因，「因為看到網友的留言，不是我要傳達的意思，我希望文章不是這樣被解讀，最後發現真的太多了，所以就整篇刪文，希望可以平息事件」，表示日後發文會更加謹慎避免造成外界誤會。

【網路溫度計】提醒您－

◎全民防疫，勿信謠言、勿恐慌性購買。

根據《刑法》251條，囤積、抬高民生必需品的價格，最高關3年、罰30萬。

◎如新冠肺炎COVID-19）疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月26日至2022年05月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭彥均很多小孩都走了』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

丹麥研究：「全球暖化」讓你每年損失44小時睡眠時間

全家開賣唾液快篩！每劑175元App地圖查庫存超方便

拒當人肉捕蚊燈！營養師曝蚊子最愛「這4種人」　3步驟教你快速止癢

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

郭彥均稱「很多孩子都走了」 蘇貞昌：假消息咎責查辦

郭彥均臉書發言遭出征 網：台灣社會是不是病了？

聲援郭彥均 朱立倫：講出父母的真心話沒有錯

李明璇聲援郭彥均　怒問：要失去幾個孩子才叫做「很多」？

相關新聞

確診3天亡占近5成疑給藥太慢 指揮中心下午2時記者會

國內疫情延燒，昨本土病例新增9萬4808例、中重症新增343例、死亡126例，三項數字皆創新高，隨著快篩陽視同確診全民適...

單日確診、中重症、死亡數皆創新高 全球防疫韌性台灣倒數第三

疫情延燒，昨天新增本土病例九萬四八○八例、中重症案例三四三例、死亡案例一二六例，三項數字皆創新高。前天開放所有快篩陽性個...

給藥太慢？ 47%死亡病例3天內亡

昨天單日死亡人數創新高，死亡人數累計九三一例，發病到死亡在三天內占四成七，專家認為，這些患者很可能因為來不及用藥而死亡。...

郭彥均稱「很多孩子都走了」蘇貞昌：假消息究責查辦

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，引起譁然，遭網友出征。對此，行政院長...

郭彥均臉書發言遭出征 網：台灣社會是不是病了？

藝人郭彥均因在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子 就這樣走」，被許多網友出征。前議員王浩宇表示要提報...

澎湖七美8歲童染疫 搭船艇急送馬公三總分院治療

澎湖七美鄉一名8歲男童確診新冠肺炎，出現身無力、頭痛、嘔吐等症狀至七美衛生所就診，醫師評估建議轉送至三總澎湖分院，目前腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。