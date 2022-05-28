郭彥均「很多孩子都走了」遭出征！凌晨緊急道歉籲「善待醫療」聲量飆千筆

image source:Facebook／郭彥均

文／姜雅馨

隨著國內疫情不斷延燒，許多藝人紛紛發文給醫護人員加油打氣，近日男星郭彥均也在臉書透露「疫情真的擴散很嚴重」，甚至與醫護友人的對話中驚見「看到這多孩子就這樣走」，讓前桃園市議員王浩宇主動整理相關資料提報給CDC，從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可見當日隨即引發750筆網路討論聲量，有一派網友出征郭彥均臉書質疑「公眾人物講話要負責任」，不過也有另一派網友表示「相信你的本意是純粹的良善」、「本來就該重視醫療問題」，27日郭彥均也緊急刪文道歉，強調原本用意是為關懷醫護人員，也衝上逾6,780筆聲量高峰。



▲「郭彥均」位居網路溫度計的通告藝人網路口碑第81名。

image source：《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2022/02/26~2022/05/26）

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

郭彥均與醫護友人對話惹議！王浩宇：已主動整理資料提報給CDC

郭彥均昨（26）日在臉書透露醫護友人邊講電話邊掉淚，「她說她不曾看過我們的醫療是這樣的狀況，染疫的重症的每個人他們都想救，每失去一個人他們都是無比痛苦，因為生命不該這樣結束」，也呼籲大家不要群聚、做好防疫社交距離，「人類最終會戰勝病毒的，但是過渡時期真的要好好防疫，好好愛護珍惜我們的每一位醫護人員，因為他們真的撐得太辛苦了！」

image source:翻攝Facebook／郭彥均

不過從郭彥均與醫護友人的私訊截圖可見該醫護友人對話內容驚見「天天都在病房救人，小孩越來越慘」、「他說他行醫以來最慘的日子，看到這多孩子就這樣走」、「染疫不是他們的錯，他們也在救你，只是病人太多，他們也快撐不住」等字句，引來王浩宇關切「我對如此嚴重的狀況非常重視，已經主動整理相關資料提報給CDC，希望指揮中心能儘速查出是哪所醫院，提供該醫院必要協助與資源」。

image source:Facebook／王浩宇

郭彥均27日凌晨緊急刪文道歉！聲明文章用意「關懷醫護人員」

對此郭彥均也緊急在今（27）日凌晨刪文道歉，坦言心情受到影響，「昨天早上我和醫護朋友先是文字對話，然後因為文字傳達太慢我們直接通話，她希望我可以寫一篇文章，呼籲大家如果有去醫療院所的朋友，可以善待我們的醫療人員，不要帶有情緒或是口出惡言之類的狀況發生」。

image source:Facebook／郭彥均

他也說明對話截圖中「看到這多孩子就這樣走」並非是指單位知情不報或隱匿疫情，「說這句話是她的轉達不是她說的，她想跟我形容的是現在醫療的狀況，希望我來呼籲善待醫療而已，而截圖中轉達的數字指的就是指揮中心公布的數字」，對於造成恐慌與誤會郭彥均也深感抱歉，強調針對的話題是「關懷醫護人員」，並沒有單指哪一間醫院、哪一個單位。

image source:Facebook／郭彥均

郭彥均刪留言與文章理由曝光！允諾：日後發文會更加謹慎

郭彥均文末也解釋刪除留言原因，「因為看到網友的留言，不是我要傳達的意思，我希望文章不是這樣被解讀，最後發現真的太多了，所以就整篇刪文，希望可以平息事件」，表示日後發文會更加謹慎避免造成外界誤會。

【網路溫度計】提醒您－

◎全民防疫，勿信謠言、勿恐慌性購買。

◎根據《刑法》251條，囤積、抬高民生必需品的價格，最高關3年、罰30萬。

◎如有新冠肺炎（COVID-19）疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月26日至2022年05月27日。

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