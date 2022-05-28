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7旬婦確診重症病況惡化不治 澎湖染疫死亡首例

中央社／ 澎湖縣28日電
圖為醫院病房示意圖。圖片來源/ingimage
圖為醫院病房示意圖。圖片來源/ingimage

澎湖縣1名78歲女性重症確診案例，收治在負壓病房，今天凌晨病況惡化，經醫院搶救無效不治，她是這波COVID-19疫情澎湖首名因染疫死亡案例。

澎湖縣政府衛生局表示，這名78歲老婦人有糖尿病、腎臟疾病、高血壓等病史，她在21日出現咳嗽、發燒等症狀，經快篩陽性，曾至附近診所開藥服用，並申請居家照護。23日晚出現呼吸急喘，意識不清，由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症轉重症，緊急送三總澎湖分院收治負壓病房治療。

衛生局指出，這名婦人收治在三總負壓病房後，在院方悉心照護下，病情有所改善及逐漸恢復意識，但昨晚病況惡化，血壓驟降，院方全力搶救至今天凌晨，宣告不治，成為這波疫情澎湖首名確診的死亡案例。

另外，七美鄉離島1名尚未接種COVID-19疫苗的國小2年級的學童確診，由輕症轉為重症，經醫師診斷恐有轉為腦炎之虞，在阿公的抱扶下，昨晚漏夜由巡防艇支援，後送三總澎湖分院醫治。

新冠肺炎 COVID-19

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