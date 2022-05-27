外傳7歲童遭診所誤打成人BNT 莊人祥今證實、曝童健康狀況
外傳基隆市某診所誤替7歲兒童接種成人劑型的輝瑞BNT疫苗。指揮中心發言人莊人祥今天證實此事，強調目前這名孩童暫無副作用，會持續觀察並和專家討論評估。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兒童重症數持續攀升，引發家長擔憂。中央流行疫情指揮中心繼日前開放6歲至11歲孩童接種半劑莫德納疫苗後，25日也開放5歲至11歲孩童接種輝瑞兒童劑型疫苗。
不過，近日有民眾陳情指出，基隆某診所誤替兒童接種成人劑量的BNT疫苗，孩童疑似出現胸悶、發燒等症狀。
指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，近日接獲通報，有診所於5月23日以輝瑞BNT疫苗成人劑型替一名7歲孩童接種，診所發現後已立即通報衛生局，依照過去經驗將持續觀察，評估暫無有副作用，後續會再和專家討論評估。
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