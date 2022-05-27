本土+9萬4808例、中重症增343、死亡126例 全創新高

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9,4855例COVID-19確定病例，分別為9萬4808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，新增病例9萬4808人，比昨一天多一些，主要是因為昨天開放所有快篩陽個案經醫師確診為確定病例，所以多一些。

指揮中心表示，今日新增之94,808例本土病例，44,942例男性，49,823例女性，43例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(19,363例)，台中市(11,501例)，高雄市(11,270例)，桃園市(10,074例)，台北市(9,503例)，台南市(7,376例)，彰化縣(4,240例)，屏東縣(2,765例)，新竹縣(2,716例)，苗栗縣(2,195例)，新竹市(2,147例)，基隆市(2,043例)，宜蘭縣(1,779例)，花蓮縣(1,749例)，雲林縣(1,713例)，南投縣(1,330例)，嘉義縣(1,088例)，台東縣(932例)，嘉義市(651例)，澎湖縣(192例)，金門縣(147例)，連江縣(34例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增126例本土病例死亡個案，為77例男性、49例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。

指揮中心說，今日新增47例境外移入個案中，28例男性，19例女性；年齡介於未滿5歲至50多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年5月25日至5月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,789,017例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,059,842例排除)，其中1,735,067例確診，分別為12,770例境外移入、1,722,243例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,784例COVID-19死亡病例，其中1,769例本土，個案居住縣市分布為新北市793例、台北市507例、基隆市88例、台中市59例、高雄市47例、桃園市42例、彰化縣38例、花蓮縣30例、台南市28例、宜蘭縣27例、屏東縣23例、新竹縣及台東縣各18例、雲林縣16例、南投縣及嘉義縣各9例、嘉義市8例、苗栗縣6例、金門縣2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9,4855例COVID-19確定病例，分別為9萬4808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9,4855例COVID-19確定病例，分別為9萬4808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9,4855例COVID-19確定病例，分別為9萬4808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9,4855例COVID-19確定病例，分別為9萬4808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9,4855例COVID-19確定病例，分別為9萬4808例本土個案及47例境外移入(44例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增126例死亡。圖／指揮中心提供

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