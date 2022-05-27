嘉義縣確診+1088 兒童BNT周休假日12場次開打

嘉義縣長翁章梁下午線上防疫快報，公布新增1088人確診，明後天周休假日，全縣12場打兒童BNT疫苗，共4600名學童接種。

確診者症狀212人，無症狀876人。年齡介於10個月-96歲，10歲以下102人，70歲以上89人。累計全縣10歲以下染疫幼童1345人，70歲以上也有89人。目前居家隔離1360人，輕症居家照護5902人，全縣5-11歲學童計8918人接種，接種率44. 33%，無不良反應。

兒童BNT25日開打，18鄉鎮市後天完成第一輪接種，提醒家長依各校造冊及分流時段到場，減少等候壅塞，未繳交家長同意書或滿5歲未就學者，30日起可至27家合約院所及衛生所接種。

翁章梁說，兒童BNT疫苗2周完成接種，明後天周休12場次開打，因應快篩陽等同確診新制上路，縣內原74家院所提供診斷、用藥1條龍服務，再增4家共78家。

防疫快報邀溪口鄉衛生所主任陳盈谷醫師，說明抗病毒用藥，提醒民眾快篩陽性別直接衝進醫療院所，記得在檢測卡匣（片）寫姓名及檢測日期，以夾鏈袋或塑膠袋密封好，帶至診所請醫師確認；若採視訊診療，將檢測卡匣（片）及健保卡放在一起拍照，配合醫師視訊評估。

陳盈谷說，目前9成以上確診者是輕症，並非所有確診者都需吃抗病毒藥，抗病毒藥與許多慢性病用藥有交互作用，要「符合使用條件者」才能開藥，例如65歲以上發病5天內輕到中度症狀，若沒有氧氣治療者可使用，未滿65歲者需要有癌症、糖尿病、慢性肺疾病、失能... 等13個特別重症風險因子才符合條件，當然如有相關症狀醫師也會開立適合用藥，鄉親一定要遵從醫師指示服藥。 嘉義縣長翁章梁下午線上防疫快報，公布新增1088人確診。記者魯永明／翻攝 嘉義縣長翁章梁下午線上防疫快報，公布新增1088人確診。記者魯永明／翻攝

商品推薦