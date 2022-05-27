「部落沒人知道3＋4、社交距離」確診率超越雙北 秀林鄉、南澳鄉為何成新冠重災區？

Omicron本土疫情擴大，都會區固然哀鴻遍野，但在原民鄉，原本的弱勢族群變得更為弱勢。

Omicron疫情爆發至今，全台總確診人數，突破140萬大關。每日持續新增五位數的本土確診個案，單日死亡人數更突破百人，對醫療系統造成極為沉重的負擔。

然而，當全台都將目光集中在確診人數最多的雙北、桃園、高雄時，卻鮮少人意識到，若從「確診率」的角度來看，全台確診率最高的鄉鎮，竟不在六都中的任何一個鄉鎮區。

根據最新統計，若從今年（2022）年初Omicron全台爆發算起，全台確診率最高的兩個鄉鎮，分別是宜蘭縣南澳鄉與花蓮縣秀林鄉，這兩鄉鎮的確診率，分別高居20.9％、19.8％。

亦即，在這兩地中，約每5人就有1人確診，此確診率幾乎是雙北市確診率的2倍、全台平均確診率的4倍。

理應是遠離都會中心的後山淨土，如今卻成為「疫情地圖上」顏色最深、最搶眼的疫情重災區，南澳鄉、秀林鄉究竟怎麼了？

圖／數據來源／中央流行疫情指揮中心、地圖視覺化／江明宗

圖／數據來源／中央流行疫情指揮中心、地圖視覺化／江明宗

資訊落差、文化差異和地理位置，釀成重災區

核心問題，其實是原民部落對於疫情資訊的掌握度不足。不論是秀林，還是南澳，都是行政院原民會頒定的「山地原住民鄉」。

「秀林、南澳的高確診率，是原民鄉問題的縮影，」長期投入原民部落服務的原民會扎根督導計畫馬志政指出，直至今日，在原民鄉還是有很多人，對於防疫十分無感：「不戴口罩的大有人在。」

「以我自己的部落為例，一直到今年四月疫情爆發，根本沒人在戴口罩，」馬志政坦白，「什麼3＋4、社交距離、實名制，在部落中，根本沒有人知道。」

秀林鄉、南澳鄉不是獨立個案。清華大學環境與文化資源學系副教授張瑋琦也指出：「尖石鄉裡疫情嚴重的村落，有一半的人都在居家隔離。」「復興鄉的卡拉部落，只有二十多戶，就有七戶感染。」

張瑋琦進一步分析，部落不是無法取得外界資訊，而是無法對資訊的正確程度進行區辨。

他指出，一來是從歷史淵源看，部落對漢人政府的資訊，本來就有不信任感，因此，即使透過收看中央流行疫情指揮中心的記者會，部落也未必願意相信其中的資訊。二來，是假訊息充斥，也容易降低族人接收到正確資訊。

長期於秀林鄉部落服務的社工黃淑華也觀察到，部落中，對於疫情資訊的接受仍有很大的落差，族人吸收的防疫訊息，常來源於親友間的以訛傳訛：「對打疫苗的恐懼，仍然在部落中廣泛發生。」

薄弱的訊息認知，造就防疫根基不穩；部落既有的人口結構與風俗，又進一步惡化了疫情。

「祭典、婚禮、打獵，怎能說改就改？」馬志政表示，山區部落保有傳統農耕社會的習慣，農忙後，彼此串門子、分享生活，都是維繫部落親密感的傳統。

張瑋琦也指出，由於山區腹地本就較為狹小，部落平房空間往往不大，共用衛浴、房間所在多有，要落實指揮中心的居家照護，在部落中也非易事。

另外，由於部落欠缺工作機會，青年大量外移，導致部落扶養比極高，老年人口、幼年人口比例高，更容易讓部落的中重診確診者比例，居高不下。

最後是地理位置，讓部落常求助無門。

雖然許多原民鄉位居山區，但到了週末，青年自都市返鄉探親，仍會不小心將病毒帶回部落。

除此之外，部分原民鄉位居觀光區的交通樞紐，更是大大提升了被感染的風險。

馬志政指出，秀林鄉與南澳鄉，恰恰就是進入太魯閣國家公園的必經之路；再加上台泥、亞泥等水泥工業區落腳此地，也有一定的工作人流。

但當病毒進入部落後，部落卻不容易取得相應的防疫資源。

以快篩試劑來說，山區沒有藥妝店、便利店或衛生所，光是上下山往返的時間，就是兩小時起跳，更遑論遭逢快篩搶購潮，還需四處尋覓購買處，更會降低族人購買快篩意願。

再以疫苗為例，由於全國由上而下一條鞭式的防疫政策，山區衛生所提供的疫苗種類往往有限，若族人不想接種特定疫苗，也需自行下山另尋診所，增加舟車勞頓之苦。

換位思考，建立部落長久的衛教系統

張瑋琦指出，部落居民染疫後，確診資訊須經層層上報，獲得處置時往往經過多日，當疫情持續嚴峻，部落卻難以取得正確資訊、防疫物資與醫療服務，恐慌感與孤立感，就容易油然而生。

首要改變，需從「換位思考」開始做起。

「不應從台北看天下，」張瑋琦呼籲，改善原民鄉防疫的第一步，是從都會防疫思惟，轉向以部落出發的基礎設計，針對部落獨特生態，推行相應配套。

馬志政也認為，既有的官僚體制，其實對於部落的實質影響有限。一來，是衛政、民政、警消的人力都有限，本就難以對各部落面面俱到；其次，一條鞭式的資訊傳遞，常流於單方面指令，缺乏真正雙向的溝通。

執行面上，攜手原住民籍社工和意見領袖，才是轉譯防疫資訊的關鍵。

張瑋琦建議，可從部落菁英階級開始建立連結。

「擁有原住民背景的醫師、牧師、老師，往往是部落信任的資訊管道，」她進一步舉例：「像是說明不同款的疫苗，各自會有甚麼副作用，才有機會讓部落對疫苗放下成見。」

第一線服務的社工、照服員，也應成為部落與衛生單位的橋梁。

「一線社工，最知道誰是部落需要幫助的人，」黃淑華指出，若是由原住民家庭中心所派出的社工，多半是原住民部落出身，對於自己部落的生態、傳統文化最為知悉，往往能比衛生單位更精準地提供服務、傳遞資訊給部落。

馬志政則表示，相較衛生所的據點密度，由原民會所建立的「文化健康站」對於部落的可接近性更高。

在疫情爆發前，文建站所扮演的角色，就是創造地方上的工作機會，讓更多在地族人可以返鄉，甚至扮演長照關懷的角色，若能把文健站也納入防疫部屬單位，對於部落的幫助將更即時。

最後，是因部落制宜，建立對部落衛教的長久影響力。

馬志政表示，每個部落都有自己的影響力系統，光是泰雅族的教會系統，就有好幾個：「如何讓部落中真正有影響力的人，即時傳遞資訊，是長期需要努力的方向。」

張瑋琦則指出，在知曉原民鄉物資匱乏後，其實已有不少資源開始挹注部落，但在資源配置上，仍會有分配不均的情況發生。

「資源常挹注到大部落、大宗教系統，但山區部落眾多，許多部落的需求仍沒有被看見，」張瑋琦說。

黃淑華也表示，其實在疫情期間，許多部落都有展開自救活動，包括部落青年自發性配給物資、進行衛教，但光是基層動員仍遠遠不夠，若能有更多衛生單位的資源挹注，才能有效的解決痛點。

建立以部落出發的系統，打通資訊斷點、賦能部落，才能真正在原民鄉內建立長久的防疫力。

（本文出自2022.5.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦