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確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

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致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北即時報導
發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情持續，今天確診個案中增104死，再創本波疫情新高，外界擔心致死率恐突破指揮中心之前設定的萬分之10（千分之一）。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，這兩天的數字超過千分之一，但從長時間來看仍維持在萬分之5左右，不過這「仍然是個警訊」，會持續注意。

而今天死亡個案再增兩例兒童個案，胸腔科醫師蘇一峰在臉書指出，早在4月份就已經提醒兒童重症問題，並援引香港研究結果，2月份香港兒童面對Omicron，當時共有1147名兒童感染住院，其中80.21％年齡在5歲以下，另有4名死亡；死亡個案中有兩位兒童的死因來自「腦炎引起的神經系統併發症」，住院兒童中有171名曾出現神經系統併發症，其中最常見的是「熱痙攣」，發生率達到11.6%。該文章不久前刊登在醫學界知名期刊「Lancet」預印本，

對此，陳時中表示，香港傳出幼兒染疫情況時，指揮中心便召開兩次專家會議討論，也決議增加病房準備，面對國際警訊時都有討論思考發生時如何因應。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，上周已制定兒童腦炎處置指引，包括檢驗抽血或頭部攝影檢查等都有相關規定，可讓臨床做依循。

另外，台大醫師李秉穎表示，兒童併發腦炎跟腸病毒71型狀況類似。對於腸病毒71型的腦炎併發狀況，發言人莊人祥表示，根據1998年學者調查，12萬多兒童有400多例重症、78例死亡78，致死率為萬分之6。

新冠肺炎 COVID-19

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