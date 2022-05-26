衛福部：疫情進入高原期 重症及死亡病例上升

衛福部今（26）日出席行政院會時指出，國內疫情將進入高原期，重症及死亡病例持續上升，本土病例近一周新增57萬7,929例，較前一周之47萬4,513例上升22%，處廣泛社區流行，病數持續增加，中南部縣市增幅較大，中重症及死亡病例快速上升。

根據衛福部統計，今年累計本統病例共144萬1,731例中，輕症/無症狀者143萬8,376例(佔99.77%)，中重度以上3,355名(0.23%)，死亡701名(0.049%)。

衛福部指出，自今日起全面實施快篩陽性經醫病共識診斷後確診政策，並強化全國診斷及給藥量能，動員基層醫療體系投入看診、給藥及居家照護服務，並開放居家照護民眾就醫方式，若無法使用視訊診療或使用後仍需就醫，可聯絡衛生局後以防疫車隊、同住親友/確診者陪同或自行前往等方式就醫，儘早獲得適當診治。

擴大快篩試劑實名制熱區與偏遠地區配佈，使民眾能儘速掌握健康狀況；同時優化自主回報及開單流程，減輕公衛行政作業負荷。另為保護學齡前兒童，擴大開設就醫綠色通道，並增設專責病床及加護病床，啟動重症跨區轉診調度，縮短轉院時效。

最後，衛福部呼籲，國內疫情將進入高原期，中央及地方應保持合作隨時溝通連繫，使防疫政策及資源能順暢運行，國人高風險族群則應儘速完成接種疫苗並落實個人防疫，以降低疫情影響，早日進入正常生活。

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