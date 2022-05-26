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李秉穎：疫情緩升拖更久 9月恐難回正常生活

中央社／ 台北26日電
台大感染科醫師李秉穎。圖／聯合報系資料照片
台大感染科醫師李秉穎。圖／聯合報系資料照片

昨天COVID-19死亡增76例創單日新高，確診數回升至近9萬例。台大感染科醫師李秉穎今天表示，全民自主防疫讓疫情呈現緩升趨勢，但可能拖更久，推估9月恐怕還無法正常生活。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，繼19日本土病例突破9萬例創下新高後，開始逐步緩降，一度降至6萬多例，但昨天又暴增至8.9萬例，死亡個案更增76例創單日新高。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎今天上午接受網路電台專訪時表示，這幾天本土病例都在8萬例至9萬例間起伏，顯示本土疫情應處於「高原期」，但疫情趨勢不能單看1、2天，究竟會再上升還是下降，有待持續觀察。

針對昨天新增76死創下單日新高，李秉穎坦言是預期內的事，反映出前陣子疫情高峰的情形。他解釋，重症病例通常要花幾天搶救，若急救無效才會死亡，因此死亡病例高峰往往會出現在疫情曲線高峰的幾週之後。

不過，國內COVID-19死亡率並沒有比較高，李秉穎說，2年多前疫情發生之初，染疫死亡率約2%到4%，歐美國家有陣子因醫療量能受影響，死亡率甚至攀升至6%至8%，反觀國內染疫死亡率僅萬分之幾，接種疫苗帶來保護力是主要原因。

他指出，本土疫情發生以來，全民因防疫警覺提升，讓疫情呈現緩升趨勢，儘管疫情不會呈現「高山」狀暴衝，卻可能要花更久時間才會平息，鄰近的日本、韓國也呈現緩升及緩降趨勢，疫情燒了4個月還沒完，以此推估，最樂觀看待的話，9月有機會恢復正常生活，但很可能還要更久。

李秉穎說，即便疫情完全沒平息，未來當群體免疫到達某程度時，或許還是能適度開放、鬆綁，到了7月底本土疫情高峰應該已經過去，但要自由自在活動，大概還有段路要走。

新冠肺炎 COVID-19

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