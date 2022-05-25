雙北洪峰已過？前台大醫提出四項觀點 曝還有「這1可能」
本土今天新增8萬9352例，其中台北市新增9085例，和昨天的8566例相去不遠，就連市長柯文哲都表示台北市的疫情洪峰已經過了。前台大感染科醫師林氏璧在臉書重新提出「雙北高峰已過？」，分析說還有「1種可能」，並斷定「中南部要邁向高點是確定的」。
林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專寫出四點觀察，指出這兩天PCR檢驗量單日回到10萬以上，昨（24日）再破11萬，不過雙北的確診數沒有明顯上衝。這是否代表雙北高峰已過？林氏璧認為「也許會進入高原期，如同新加坡紐西蘭在高峰1到1.5個月」，至少確診數沒有再往上衝。
林氏璧接著分析，這有可能是「感染人數真的變少」，也可以是「保險請假這邊用數位處理好了不須每個人都衝去PCR等等因素」，認為再觀察多一周趨勢會更明顯。同時更斷言「中南部要邁向高點是確定的」，因為高雄已經連三天超過台北市，台中也連兩天超過台北市。
「快篩陽性視同確診」明（26日）起上路，林氏璧預估做PCR人數應該會減少。民眾不用排隊做PCR了，直接透過基層醫師以視訊看診解決，「若運作順暢，對醫護和民眾應該都是好事」，因為可以把急診和大醫院資源，留給有重症風險的病患。
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