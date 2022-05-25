花蓮監獄和看守所群聚感染 縣府：疫情已獲控制

花蓮監獄和看守所發生COVID-19群聚感染，縣府表示，看守所員工和收容人各有約2成4染疫，監所則約1成3，不過這兩天已無新增案例，均有責任醫院配合照護，疫情已獲控制。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，花蓮今天新增1558例，自3月底爆發至今累計確診人數2萬5879人，目前住院163人，居家照護新增1025人、累計1萬8396人，居隔人數2萬9440人。

對於法務部矯正署花蓮監獄和看守所發生群聚感染情形，衛生局長朱家祥說明，2處機構確實有多人感染，但23、24日兩天已無新增案例。花蓮監獄的工作人員確診率12.9%、收容人2.7%，花蓮看守所的工作人員確診率23.8%、收容人23.9%；由於Omicron病毒容易傳播，兩機構都是工作人員從社區帶入，經由國軍花蓮總醫院協助快篩、治療及防疫措施，疫情已獲控制。

另外，中央疫情指揮中心新修訂，民眾使用家用快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷後即認定確診；然而目前實名制家用快篩試劑，仍規定民眾僅能1張健保卡每月購買1次（1盒5劑），朱家祥在記者會中呼籲中央放寬限制，調整為1週或2週即可購買。

有關輝瑞兒童疫苗校園接種家長意願調查，教育處代理處長翁書敏表示，經回收調查表統計，幼兒園同意者51.53%、國小55.19%；國、高中則回收率低，僅回收1404、92份，同意施打為917、83人，推測本週暫停實體課程而未回收完全。

至於外界關心中小學是否提早放暑假以因應疫情，翁書敏指出，將會面臨畢業生以及新生入學等銜接問題，仍依據教育部政策配合辦理。

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