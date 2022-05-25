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蘭嶼男子確診併發肺炎 黑鷹負壓隔離艙後送台東

中央社／ 台東縣25日電

台東縣蘭嶼鄉73歲鍾姓男子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發肺炎，空勤總隊黑鷹直升機以負壓隔離艙後送到台東就醫。

駐守台東豐年機場的空中勤務總隊第3大隊第3隊下午發布新聞稿表示，今天下午1時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，蘭嶼鍾姓男子因確診COVID-19併發肺炎，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。

第3隊接獲指示後，立即派遣UH-60M型直升機執行任務，使用負壓隔離艙搭載病患返回台東豐年機場，交由救護人員轉送醫院實施後續治療。

根據台東縣政府公布疫情資訊，離島疫情並未減緩，今天蘭嶼新增確診17例，綠島新增12例，2離島都超過200例確診。

新冠肺炎 COVID-19 蘭嶼 黑鷹直升機

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