雲林6歲重症男童病況不穩 兒童醫療團隊持續觀察

雲林縣日前確診重症的6歲男童仍在治療中，縣長張麗善今天在線上疫情直播說明，男童確診後狀況急轉直下，後來轉變成猛爆性腦炎，目前情況尚不穩定，台大雲林分院跨團隊努力照護中。

據了解，男童家人確診後，他本月21日出現症狀送往虎尾若瑟醫院確診，醫院啟動六星共照遠距醫療後，緊急在22日送進台大雲林分院隔離加護病房治療。

張麗善今天表示，醫療團隊努力救治男童，縣府及各單位與家長持續保持聯繫並緊密觀察，盼男童早日脫離險境，恢復健康。

據悉，6歲男童在家人確診後曾快篩，21日有病徵，後轉陽性確診，因其尚未施打過Covid-19疫苗，症狀變嚴重，送至虎尾若瑟醫院救治，包括有出現連續性癲癇及休克狀況，22日轉送台大雲林分院。

張麗善表示，男童收治在隔離加護病房，由兒童重症醫療團隊接手照護，院方緊密與縣府、家長保持聯繫，該案例對雲林縣也是很大考驗，院方成立救護專案小組持續觀察中，盼男童早日脫離險境，恢復健康。

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