屢傳兒童腦炎重症個案 羅一鈞再提醒八大前驅症狀
國內今天有新增一例六歲兒童因新冠肺炎致腦炎重症的個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為防範兒童重症風險，已於上周召開專家會議訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，後續將會發布醫界通函供給各界醫師參考。
另外兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5至11歲各縣市人口數的七成，提供各地方政府兒童疫苗施打規劃，以提升保護力。
羅一鈞表示，針對兒童個案醫療資源，已擴大設置56家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、27家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由4家兒童醫院和19家醫學中心承擔收治，相關調度由緊急醫療網中心專人負責，醫院機構家數將視疫情狀況持續更新。
針對又出現兒童重症個案，羅一鈞也再次呼籲家長注意重症前驅症狀，包括體溫大於41度、抽搐、持續嘔吐等八大前驅症狀，要立即帶小朋友就醫評估。，目前腦炎個案有五至十歲的個案，而五歲以上都可以接種疫苗，家長都可以考慮帶孩子接種，增加對重症保護力。
五至十一歲兒童施打的BNT／輝瑞兒童疫苗也已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，於今日起依期程規劃陸續於校園或指定、安排合約醫療院所提供接種。
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