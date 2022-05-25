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中重症+191例 又有6歲童腦炎重症

聯合報／ 記者楊雅棠陳雨鑫沈能元鄒尚謙／台北即時報導
羅一鈞表示，兒童重症累計15例，年齡介於八個月至10歲，七例為腦炎；五例死亡，其中四例為腦炎。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，兒童重症累計15例，年齡介於八個月至10歲，七例為腦炎；五例死亡，其中四例為腦炎。圖／指揮中心提供

國內今天新增191例新冠肺炎中重症個案，其中122例為中症、69例重症；另有76例死亡個案。重症個案又新增一例兒童腦炎個案，為昨天雲林傳出的六歲男童。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童重症累計15例，年齡介於八個月至10歲，七例為腦炎；五例死亡，其中四例為腦炎。

羅一鈞表示，死亡個案年齡介於30至90多歲，31例未接種疫苗，年齡超過80歲有50人。

死亡個案中，30多歲有兩位，一位為30多歲女性，曾接種一劑疫苗、具慢性心血管疾病史，染疫後因敗血性休克、肺炎過世，另一例30多歲男性，為染疫後呼吸衰竭、癌症惡化過世。

至於重症中又出現一例6歲男童腦炎，為昨天雲林縣說明21日收治的確診個案。羅一鈞表示，個案有氣喘、過敏性鼻炎病史，5月21日其他家人確診。

個案21日晚上發燒至39度，出現寒顫、食慾不振症狀，4小時後進入深夜出現嘔吐、抽搐症狀而緊急送醫，急診量體溫42.7度，血壓偏低，緊急快篩是確診陽性，轉送到另外一家醫院發現肺炎跟腦水腫，併發腦炎、肺炎，現在加護病房使用類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋等藥物治療。

羅一鈞表示，腦炎個案有五至十歲個案，兒童疫苗五歲以上即可接種，希望家長可以考慮替兒童接種疫苗增加保護力。

本土病例分析。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供

本土病例分析。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供

本土病例分析。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供

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