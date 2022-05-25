30歲男染疫前跑全馬...痊癒後「爬3樓都喘」狂問醫：到底怎了

本土疫情蔓延，許多確診者在染疫康復後，仍會出現後遺症，近期流行的Omicron，以輕症居多，但出現「長新冠後遺症」的狀況不少，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰近期遇到一名30歲男子染疫前能跑完全馬，輕症痊癒一個月後，爬3層樓梯就覺得很喘，讓他急著求醫，狂問「到底怎麼了」。

蘇一峰在臉書發文說，門診來了一個30歲男性感染輕症兩周，已經痊癒一個月了，男子感染前本來是可以跑全馬的(42.195公里)，結果現在變成爬樓梯到三樓就會喘，讓他急著求醫狂問「到底怎麼了？」。蘇一峰也表示這就是所謂的「長新冠心肺後遺症」，感染的時候沒有住院需求，X光沒有明顯肺炎，沒有明顯肺纖維化，算是輕症，但還有很多檢查要等結果。

不少人也對此回應，「真的要小心！儘量不要做激烈運動，尤其要注意不明原因頭痛丶胸悶丶胸痛！」、「打完疫苗就有了，很多案例都是健身房的運動人員（被政府要求要打滿三劑），但是他們打完第二劑，就發現運動能力大幅下降了，所以他們才拒絕第三劑，還有心悸等等喘氣問題造成他們的困擾」、「我也是轉陰後也有這個感覺，而且頭會有點暈」、「所以不要再說輕症沒關係」。

三軍總醫院胸腔內科主治醫師劉佳鑫表示，Omicron確診個案多屬無症狀或輕症患者，沒有明顯肺炎或重症，但確診者康復後常出現疲倦、注意力無法集中、情緒低落、睡眠障礙等，民眾誤以為是「原有症狀」而不以為意，但如果確診後1個月症狀持續，就要小心是長新冠後遺症，建議可以到新冠整合門診追蹤治療。

健保署去年調查，根據國內外研究報告，確診新冠肺炎後60天的亞急性期期間，仍有30至60%的人症狀持續出現，其中以疲倦（53.1%）、喘（22.9至43.4%）、關節痛（27.3%）、胸痛（21.7%）、咳嗽（15.4%）、嗅覺味覺異常（13.1%）等為主要後遺症。

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