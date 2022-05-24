基隆今+1897 至今近2萬人利用快速通道

基隆市政府今天下午公布全市新冠肺炎疫情概況，中央公布新增1897例，全市今年累計4萬5344例。4家醫院專責病房收治195人，其中重症63人、中症60人。

市府表示，今天新增1897例中，女性1038人、男性是859人。若以年齡層區分，以35-44歲最多，有350人，占比18.45%，45-54歲次之，有299人，占比15.76%。75歲以上的長者有96人、65-74歲有147人、6歲以下有131人。

全市居家隔離人數共計2752人，全市社區篩檢站昨天共計篩檢886人，今天早上篩檢470人。社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬5268人次。

基隆市專責病房共235床，目前收治195人。空床40床中，有12床為成人與小兒混合專責病床，以收治兒童確診者優先，如有空床，再彈性收治成人確診者。另外也設兒童ICU 1床，收治兒童重症確診者，無兒童重症確診者時，會彈性收治其他兒童重症。

基隆長庚醫院收治重症55名、中症26名、輕症55名。衛生福利部基隆醫院收治重症8名、中症34名、輕症5名。三總基隆分院收治輕症9名。台灣礦工醫院收治輕症3名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨天為止，累計評估6萬8175人，利用快速通道的有1萬9218人，有2萬9151人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬2750人，另有6401人條件不符合。

市府昨天起發放快篩試劑給12以下兒童及孕婦，0-7歲發出2049人共7227劑，孕婦130人共650劑，新生兒6人共30劑，累計發放2545人共7907劑。

全市42所國小已完成莫德納疫苗接種作業，學生總數1萬6344人，實際施打人數2696人，施打率16.49%。 基隆市長林右昌今天公布全市新增1897例，4家醫院專責病房收治195人，其中重症63人、中症60人。圖／基市府提供

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