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陳時中：疫情短期不會暴增 個案數上升是必然

中央社／ 台北24日電
指揮中心揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心揮官陳時中。圖／指揮中心提供

COVID-19本土單日新增個案維持6至8萬例，指揮中心揮官陳時中表示，民眾自主防疫意識高、疫苗施打率較鄰近國家好，疫情趨勢平穩，研判短期內個案數不會暴增，但上升是必然。

衛福部預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，但自從5月19日出現單日新增9.5萬例後，新個案數連續多天維持在6至8萬例，外界關注台灣疫情是否進入南北黃金交叉，確診潮將往中南部走。

陳時中今天下午疫情記者會中表示，台灣本來就是一日生活圈，各縣市染疫率漸漸趨於一致是可預期的，原本推估5月底單日確診數可能上升至16萬例，「我個人推估會比較低一點點」，疫情持續高高低低，但整體趨勢相對平穩，研判短期內應該不會快速暴增，但個案數往上走是一定的。

有媒體詢問，台灣單日確診不超過10萬例，是否與民眾自主防疫，如大眾運輸運量降低、部分店家自主禁內用有關，陳時中說，據近期監測顯示，現階段人流約為去年3級警戒人流降幅的3/4。換句話說，即使沒有強制性管制，民眾自主防疫意識高，口罩措施也沒有鬆懈。

即使居家隔離、檢疫持續鬆綁，也沒有明顯影響國內疫情。陳時中說，可能與民眾積極快篩有關，「甚至過於積極」，代表大家都很重視防疫。另外，以這一波疫情來看，台灣疫苗施打率比鄰近國家多，上述原因都成功把疫情控制在一定範圍內。

指揮中心發言人莊人祥表示，預估這一波疫情大約會在5月底至6月初過高峰期，疫情可能持續起伏，每日新增個案不會立刻清零，6月底並不會是疫情探底的時間點，研判7月每日新增個案數可能下探到更低點，但後續可能因民眾恢復活動，疫情再次升溫。

快篩陽視同確診全民適用預計26日上路，大型社區採檢站將隨之轉型，陳時中表示，採檢站預計變成三合一站，可以協助診斷、確診，遇到重症高風險個案，可協助開立口服抗病毒藥物，同時一併領取症狀用藥。

另外，台北市長選舉年底登場，陳時中是外界眼中熱門人選之一，今天記者會中有媒體提問，傳出陳時中下週將會被黨內提名參選，衛福部長之位將由台灣大學副校長、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳接任，對此，陳時中僅說，希望大家還是先關心疫情，針對提名、接任人選，他一無所悉。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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