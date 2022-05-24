快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東+2670單日確診飆新高 疫情南撲高峰將至　

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣首批到貨5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗有1萬劑，5歲幼童無法在幼兒園集中施打，需由家長自行帶往醫療院所接種。圖／屏東縣府提供
屏東縣首批到貨5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗有1萬劑，5歲幼童無法在幼兒園集中施打，需由家長自行帶往醫療院所接種。圖／屏東縣府提供

屏東縣今天新增2670例本土新冠肺炎確診個案，單日新增確診數寫下新高。屏東縣政府衛生局表示，5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗明天開打，27至29日將在屏東火車站開設快打站。縣府提醒家長，5歲幼童無法在幼兒園集中施打，若有施打意願，請帶至四家醫院兒童疫苗門診、衛生所或屏東火車站速打站施打。

屏縣今新增2670名例，確診者分布在33鄉鎮市，個案數仍以屏東市最多。23日起9個山地、平地原民鄉，以及離島琉球居民一旦快篩呈陽性，經醫師判斷達成共識即確診，首日共有82人通報確診。

衛生局指出，首批輝瑞BNT兒童疫苗明天下午在四家指定醫院兒童疫苗門診施打，之後26至28日開放33鄉鎮衛生所施打，27至29日則在屏東火車站開設快打站，施打時間是每天上午8：30至11：30，28日增開下午1點30分至4點30分時段。12至17歲青少年若施打BNT第二劑滿150天，明天起也可前往各醫療院所的疫苗門診施打第三劑。

依縣府統計，截至今天為止，全縣居家隔離現管人數2687人，今有2424人解隔；居家照護累計18880人，解除11369人。

5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗明天開打，屏東縣政府衛生局27至29日將在屏東火車站開設快打站。圖／屏東縣府提供
5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗明天開打，屏東縣政府衛生局27至29日將在屏東火車站開設快打站。圖／屏東縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

校園兒童BNT疫苗最快後天開打 北市再推16間特別門診

輝瑞兒童疫苗各縣市最快明起開打 首波40萬劑27日再配

北韓稱疫情獲控制 改口主張不必接種疫苗

南投縣今確診人數首破千 兒童BNT疫苗明開打

相關新聞

洪峰已過？柯文哲：疫情高峰前踩剎車 北市有效壓在1萬例

本土今新增8萬2363例，其中台北市增加8566例。對於台北市這幾天確診都維持在一萬例以下，是否洪峰已過？台北市長柯文哲...

陳時中：疫情短期不會暴增 個案數上升是必然

COVID-19本土單日新增個案維持6至8萬例，指揮中心揮官陳時中表示，民眾自主防疫意識高、疫苗施打率較鄰近國家好，疫情...

宜蘭+2128 明起發送關懷簡訊通知領防疫包、愛心袋

宜蘭今天新增2128名確診個案，由於確診數居高不下，縣府為了讓民眾快速取得防疫關懷包和愛心袋，縣長林姿妙表示，明天起確診...

影／全國首例染疫縣市長楊鎮浯宣告出關 謹守不群聚

金門縣長楊鎮浯在本月13日確診，成為全國縣市首長首例，引起各界關注， 經過7天的休養，他今天在臉書PO文表示已「出關上班...

基隆今+1897 至今近2萬人利用快速通道

基隆市政府今天下午公布全市新冠肺炎疫情概況，中央公布新增1897例，全市今年累計4萬5344例。4家醫院專責病房收治19...

金門確診+104 BNT兒童疫苗明起開始接種

全國疫情持續延燒，金門今天新增104名確診者，金門縣府秘書長陳祥麟今天表示，針對民眾關心的5到11歲BNT兒童疫苗，將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。