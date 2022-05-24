屏東+2670單日確診飆新高 疫情南撲高峰將至　

屏東縣今天新增2670例本土新冠肺炎確診個案，單日新增確診數寫下新高。屏東縣政府衛生局表示，5-11歲輝瑞BNT兒童疫苗明天開打，27至29日將在屏東火車站開設快打站。縣府提醒家長，5歲幼童無法在幼兒園集中施打，若有施打意願，請帶至四家醫院兒童疫苗門診、衛生所或屏東火車站速打站施打。

屏縣今新增2670名例，確診者分布在33鄉鎮市，個案數仍以屏東市最多。23日起9個山地、平地原民鄉，以及離島琉球居民一旦快篩呈陽性，經醫師判斷達成共識即確診，首日共有82人通報確診。

衛生局指出，首批輝瑞BNT兒童疫苗明天下午在四家指定醫院兒童疫苗門診施打，之後26至28日開放33鄉鎮衛生所施打，27至29日則在屏東火車站開設快打站，施打時間是每天上午8：30至11：30，28日增開下午1點30分至4點30分時段。12至17歲青少年若施打BNT第二劑滿150天，明天起也可前往各醫療院所的疫苗門診施打第三劑。

依縣府統計，截至今天為止，全縣居家隔離現管人數2687人，今有2424人解隔；居家照護累計18880人，解除11369人。 5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗明天開打，屏東縣政府衛生局27至29日將在屏東火車站開設快打站。圖／屏東縣府提供

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