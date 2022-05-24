莊人祥：估5、6月疫情高峰 7月底案例有可能低於千例
中央流行疫情指揮中心先前推估5月20日到30日單日確診案例將破10萬例，目前案例數最高為5月16日的9萬331例，後續個案連續下降，今本土案例為8萬2363名個案，被分析台灣高峰恐怕已過，學者推估七月單日確診應會降至1000例以下，指揮中心發言人莊人祥表示「什麼都有可能」，推估5月底、6月初，這波疫情達到高峰，7月底的個案可能更低，也可能因為恢復活動再次提高。
莊人祥分析，這一波Omicron疫情，推估從五月底、六月初就可能達到高峰，達到高峰之後就會往下降，但疫情下降到某個程度，由於現在無法清零，所以個案數就有起伏。
至於學者推估七月的本土案例將降至單日1000例以下，莊人祥表示「什麼都有可能」，有可能七月還更低，也可能因恢復活動而升高，都要看到時政策以及人民自主防疫的狀況分析。
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