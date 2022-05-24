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雲林6歲確診男童出現癲癇、休克 尚未脫險

中央社／ 雲林縣24日電
台大醫院雲林分院病房示意圖。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
台大醫院雲林分院病房示意圖。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

雲林縣一名6歲男童因家人確診COVID-19也被傳染，21日晚上家人發現男童有異，緊急送至若瑟醫院，因男童持續出現癲癇及休克，隨即送到台大醫院雲林分院隔離加護病房治療，目前仍未脫險。

雲林縣政府衛生局長曾春美今天告訴中央社記者，6歲男童與媽媽等親人同住，因家人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），男童快篩陰，之後陰轉陽，陸續出現癲癇、休克症狀。

男童家人緊急將人送到若瑟醫院，因男童症狀未改善院方立即啓動遠距醫療與台大兒童重症醫療團隊進行會診。

在醫療團隊評估下，男童22日凌晨緊急送到台大醫院雲林分院隔離加護病房治療，由兒科重症醫療團隊照顧。

曾春美表示，男童症狀反覆，醫療團隊這幾日努力搶救，希望男童能儘快脫離險境。

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