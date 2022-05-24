父載確診抽搐男嬰派出所求救 警開道助及時送醫

台中市陳姓父親日前載送確診且身體抽搐的男嬰要就醫，卻適逢下班壅塞時段，他路過派出所下車求救，在警方駕駛巡邏車協助開道下，讓男嬰成功及時送醫，經院方治療後暫無生命危險。

台中市警察局第五分局今天發布新聞稿表示，20日晚間7時27分，陳男跑進松安派出所，慌張地向警方求助。他表示，車上載有1名男嬰，因身體極度不適，又疑因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診而抽搐，當時適逢下班時段車流壅塞，需要警方協助開道送醫。

警方見狀不敢大意，由警員張景翔及余國豪，立即駕駛警車開道，協助前往台中慈濟醫院救治，原本在下班壅塞時段至少要15分鐘以上的路程，在警方的協助下，僅用約5分鐘就到達醫院急診室。

經警方瞭解，該名身體不適男嬰為確診者由陳男照顧，當天晚間發覺男童嚴重抽搐、神智不清，陳男心急如焚欲將孩子載往醫院救治，他開車行經松竹路時剛好看到派出所，便下車向警方求助，最後平安送達醫院，男嬰經急診醫師處置後暫無生命危險。

台中第五警分局長林沐弘表示，幸警方當機立斷協助民眾開道，且順利抵達醫院完成救治，一切平安落幕。另提醒市民，若有居家隔離（檢疫）民眾有身體不適狀況，請主動與衛生局聯繫，或撥打免付費防疫專線1922，由衛生單位安排就醫事宜。

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