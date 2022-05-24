花蓮月洞遊憩區部分員工染疫 即起休園至6月20日

花蓮縣豐濱鄉月洞遊憩區近日因園區服務的部分員工感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且園區內第2平台進行整修工程，豐濱鄉公所今天指出，即日起至6月20日休園。

豐濱鄉公所今天發布新聞稿表示，護理師出身的豐濱鄉長江莉婷呼籲民眾接種COVID-19疫苗能提升保護力，在COVID-19疫情期間若有出遊計畫，應提高自身防護的警覺，平安度過疫情的威脅及不確定性。

鄉公所指出，月洞遊憩區有7名服務人員，這幾天回報已有4人確診COVID-19。配合相關員工休養及工程施工期程，關閉園區至6月20日。

鄉公所表示，月洞遊憩區預計6月21重新開園，想體驗搭船認識蝙蝠生態環境場域，歡迎入園遊憩。月洞遊憩區平時上午9時30分開放入園，售票時間為至下午4時20分，並視現場遊客人數提前停止售票；每週三、農曆春節除夕及初一、清明節、勞動節、中選會辦理投票日等日為園區公休日。

豐濱鄉月洞遊憩區入口位於花東海岸公路台11線約64.5公里處，是東海岸著名的景點，為天然鐘乳石洞穴，洞穴全長約120公尺、溫度終年保持在攝氏20度左右，洞中積水成池有3公尺深，穴內棲息蝙蝠成群，同時也是全台蝙蝠棲息要地。

在海拔高約40公尺處，搭乘小舟進入月洞賞蝠，探索生態奧妙，是適合四季遊賞的絕佳處。

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